اميركا توافق على بيع مروحيات للإمارات بـ 1.32 مليار دولار

اميركا توافق على بيع مروحيات للإمارات بـ 1.32 مليار دولار
خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات مروحيات نقل عسكرية ومعدات مرتبطة بها بقيمة إجمالية تبلغ 1.32 مليار دولار.
وجاء في بيان نشره البنتاغون: "وافق مكتب الشؤون العسكرية الخارجية على عملية بيع محتملة لطائرات مروحية من طراز CH-47F شينوك ومعدات مرتبطة بها لحكومة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.32 مليار دولار".
وفي إطار الصفقة تعتزم الإمارات شراء ست طائرات مروحية، بالإضافة إلى خزانات وقود، ومجموعات توليد طاقة، وأجهزة ملاحة، وأنظمة إنذار ضد الصواريخ، ورشاشات، بالإضافة إلى أجهزة برمجية ووسائل اتصال.
وسبق أن حددت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك دفاعي رئيسي، مشيرة إلى أن هذا ضروري لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا والمحيط الهندي.
وأشار بيان صدر عن الإدارة الأمريكية السابقة إلى أن "هذا التصنيف الفريد كشريك دفاعي رئيسي سيمكن من التعاون غير المسبوق من خلال التدريبات المشتركة والتعاون العسكري بين القوات الأمريكية والإماراتية والهندية، فضلا عن الشركاء العسكريين المتبادلين الآخرين، لتعزيز الاستقرار الإقليمي".
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