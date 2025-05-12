اميركا توافق على بيع مروحيات للإمارات بـ 1.32 مليار دولار

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات مروحيات نقل عسكرية ومعدات مرتبطة بها بقيمة إجمالية تبلغ 1.32 مليار دولار.

وجاء في بيان نشره البنتاغون: "وافق مكتب الشؤون العسكرية الخارجية على عملية بيع محتملة لطائرات مروحية من طراز CH-47F شينوك ومعدات مرتبطة بها لحكومة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.32 مليار دولار".

وفي إطار الصفقة تعتزم الإمارات شراء ست طائرات مروحية، بالإضافة إلى خزانات وقود، ومجموعات توليد طاقة، وأجهزة ملاحة، وأنظمة إنذار ضد الصواريخ، ورشاشات، بالإضافة إلى أجهزة برمجية ووسائل اتصال.

وسبق أن حددت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك دفاعي رئيسي، مشيرة إلى أن هذا ضروري لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ​​في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا والمحيط الهندي.

وأشار بيان صدر عن الإدارة الأمريكية السابقة إلى أن "هذا التصنيف الفريد كشريك دفاعي رئيسي سيمكن من التعاون غير المسبوق من خلال التدريبات المشتركة والتعاون العسكري بين القوات الأمريكية والإماراتية والهندية، فضلا عن الشركاء العسكريين المتبادلين الآخرين، لتعزيز الاستقرار الإقليمي".