المغرب.. شاب يقتل شقيقه لسبب لا يخطر على بال!

خبرني - شهد محيط مستوصف سيدي الكامل في مدينة القصر الكبير بالمغرب، يوم الاثنين، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب ثلاثييني، بعد أن تعرض للطعن من قبل شقيقه الأكبر إثر خلاف حول ارتداء الجوارب.

وبحسب التفاصيل، وقع الخلاف في الساعة السابعة صباحا، عندما ضبط المتهم "ي.ب"، المولود عام 1987، شقيقه الأصغر "م.ب"، المولود عام 1990، وهو يرتدي جواربه استعدادا للخروج إلى العمل في حقول جني الفراولة.

وتطور الخلاف بسرعة ليقوم الأخ الأكبر بطعن شقيقه الصغير بسكين صغير الحجم في منطقة البطن، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى مستشفى طنجة الإقليمي في حالة حرجة، وفارق الحياة أثناء نقله.

وقد فتحت السلطات الأمنية في المنطقة تحقيقا لكشف تفاصيل الجريمة، في حين فر الجاني إلى جهة غير معروفة.

وأثار هذا الخبر غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن تعاطفهم مع أهل الشابين، مستغربين كيف يمكن لأخ أن يقتل أخاه، كما حذر البعض من الانفعال في لحظة الغضب.

وكتب أحدهم معلقا: "والآن تخيل أن تذهب إلى السجن طوال حياتك بسبب خلاف تافه"، وأضاف آخر: "الآن أصبحت المصيبة بسبب جوارب! لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أين وصل بنا الحال؟"