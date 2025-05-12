المغرب.. شاب يقتل شقيقه لسبب لا يخطر على بال!
خبرني - شهد محيط مستوصف سيدي الكامل في مدينة القصر الكبير بالمغرب، يوم الاثنين، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب ثلاثييني، بعد أن تعرض للطعن من قبل شقيقه الأكبر إثر خلاف حول ارتداء الجوارب.
وبحسب التفاصيل، وقع الخلاف في الساعة السابعة صباحا، عندما ضبط المتهم "ي.ب"، المولود عام 1987، شقيقه الأصغر "م.ب"، المولود عام 1990، وهو يرتدي جواربه استعدادا للخروج إلى العمل في حقول جني الفراولة.
وتطور الخلاف بسرعة ليقوم الأخ الأكبر بطعن شقيقه الصغير بسكين صغير الحجم في منطقة البطن، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى مستشفى طنجة الإقليمي في حالة حرجة، وفارق الحياة أثناء نقله.
وقد فتحت السلطات الأمنية في المنطقة تحقيقا لكشف تفاصيل الجريمة، في حين فر الجاني إلى جهة غير معروفة.
وأثار هذا الخبر غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن تعاطفهم مع أهل الشابين، مستغربين كيف يمكن لأخ أن يقتل أخاه، كما حذر البعض من الانفعال في لحظة الغضب.
وكتب أحدهم معلقا: "والآن تخيل أن تذهب إلى السجن طوال حياتك بسبب خلاف تافه"، وأضاف آخر: "الآن أصبحت المصيبة بسبب جوارب! لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أين وصل بنا الحال؟"
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