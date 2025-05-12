إدارة ترمب تستقبل 49 مواطنا أبيض من جنوب إفريقيا كلاجئين

خبرني - استقبلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة من 49 من مواطني جنوب إفريقيا البيض كلاجئين، مشيرة إلى أنهم يواجهون التمييز والعنف في وطنهم.

وحمل العديد من أعضاء المجموعة القادمة من جنوب أفريقيا بما في ذلك الأطفال الصغار أعلاما أمريكية صغيرة، بينما كان مسؤولان في استقبالهم في مطار خارج واشنطن العاصمة.

ثم غادر مواطنو جنوب إفريقيا على متن رحلات أخرى إلى وجهات أمريكية مختلفة.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو: "أريدكم جميعا أن تدركوا أنكم مرحب بكم هنا حقا وأننا نحترم ما واجهتموه خلال السنوات القليلة الماضية".

وقال ترمب للصحفيين في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يعترف بهم كلاجئين بسبب ما يحدث ضدهم من "إبادة جماعية".

وقال إن قتل المزارعين البيض يجري في جنوب أفريقيا منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وإنه يعتزم بحث القضية مع قيادة جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل.