غزة.. شعب كامل تحت التنفس الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) ">يحذر خبراء الأمن الغذائي والعديد من منظمات العمل الإنساني الأممية، من أن قطاع غزة معرّض لخطر مجاعة حقيقي، إذا لم ترفع إسرائيل حصارها، وتنهي حملتها عنه، فيما حياة 2.3 مليون فلسطيني في القطاع على المحك، بعد 19 شهراً من الحرب، وأكثر من شهرين من القطع التام لشريان المساعدات، بحيث بات القطاع بأكمله ((تحت التنفس الاصطناعي)).

ودعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ((أوتشا))، لإنهاء الحصار المتواصل على غزة منذ تسعة أسابيع. وأكد المكتب الأممي عبر موقعه الرسمي، أن مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة شهره الثالث.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، إن أكثر من تسعة أسابيع مرت على حصار غزة الذي تمنع إسرائيل فيه دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية.

وأظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن ما يقرب من 81% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة شهدت انخفاضاً كبيراً في المحاصيل الزراعية. وقال التقرير إن تدمير الأراضي الزراعية نتج عن عمليات القصف والتجريف منذ 7 أكتوبر 2023.

مستوى حرج

وحذر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي نُشر أمس، من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو 2,3 مليون شخص، سيكونون بحلول سبتمبر في وضع الأزمة أو حتى ((ما هو أسوأ)) من حيث انعدام الأمن الغذائي وأن 470 ألفاً منهم، أي 22 %، سيواجهون وضعاً ((كارثيا))، بحسب التقرير الذي أعده خبراء في منظمات غير حكومية ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وأشار التقرير إلى أنه ((بعد 19 شهراً من الحرب، لا يزال القطاع يواجه خطر المجاعة الحرج.... نفدت السلع الأساسية لبقاء السكان على قيد الحياة، أو من المتوقع نفادها في الأسابيع المقبلة. ويواجه جميع السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن نصف مليون شخص معرضون لخطر المجاعة)).

وبحسب التقرير الذي يصنف انعدام الأمن الغذائي وفقاً لخمسة مستويات، فإنه في الفترة من 1 أبريل إلى 10 مايو 2025، ثمة 244 ألف شخص في مرحلة الكارثة (المستوى الخامس) و925 ألفاً في مرحلة الطوارئ (المستوى الرابع).

وأوضح التقرير أن ((هذا يمثل تدهوراً كبيراً مقارنة بتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق)) الذي نُشر في أكتوبر.

انهيار وشيك

وفي هذا السياق، دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، ((إلى السماح الفوري بإدخال مواد الإغاثة ورفع الحصار عن القطاع)) وذلك ((مع اقتراب خطر المجاعة والانهيار الوشيك والكامل للزراعة، واحتمال تفشي الأوبئة القاتلة في القطاع)).

واعتبرت أن المساعدات الإنسانية ضرورية كذلك من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من إنتاج الغذاء، وخاصة الثروة الحيوانية (المستلزمات البيطرية وأعلاف الحيوانات)، المصدر الأخير المتبقي للحصول على الحليب والبيض واللحوم بالنسبة للعديد من العائلات.

وقالت بيث بيكدول نائبة مدير المنظمة، إن التقرير ((يظهر بوضوح أن الوضع في غزة تدهور بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية)). وأوضحت: ((يمكننا بالتأكيد افتراض أن الأعداد التي نراها في هذا التقرير ستستمر في التصاعد)). وأشارت إلى أن التقرير أظهر أن هناك ((عدداً كبيراً جداً من الناس يواجهون المجاعة الآن)).

سوء تغذية

وأشارت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إلى أن ((عائلات بأكملها في غزة تعاني من الجوع بينما ينتظر الطعام على الحدود)). وأضافت ((إنْ انتظرنا حتى تتأكد المجاعة، فسيكون الأوان قد فات)).

وتوقع التقرير حدوث ما يقرب من 71 ألف حالة من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 14 ألف حالة شديدة، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى 59 شهراً، في الفترة ما بين أبريل 2025 ومارس 2026.

وقالت منظمة أوكسفام الدولية، إن أزمة الجوع المتفاقمة في القطاع تمثل نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة تهدف إلى استخدام الغذاء كسلاح في الصراع المستمر، مطالبة المجتمع الدولي بوقف ما وصفته بـ((التواطؤ بالصمت)).

ووصفت المنظمة، في بيان، الوضع في القطاع بأنه ((الأصعب عالمياً من حيث عدد السكان المهددين بالمجاعة))، لافتة إلى أن موظفيها على الأرض باتوا يشاهدون مشاهد مؤلمة لأطفال يعانون من سوء تغذية حاد لدرجة أن بعضهم ((أصبح ضعيفاً إلى حد العجز عن البكاء)).