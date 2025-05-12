أتالانتا يلحق أول هزيمة بروما في 2025 ويعقد آماله بالتأهل لدوري الأبطال

خبرني - تلقى فريق روما خسارة مؤلمة أمام مضيفه أتالانتا بنتيجة 2-1 يوم الاثنين، في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، لتكون هذه الخسارةَ الأولى لفريق العاصمة الإيطالية في الكالتشيو في عام 2025.

وتقدم أتالانتا عن طريق أديمولا لوكمان في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك بريان كريستانتي التعادل في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 76، سجل إبراهيما سوليمانا الهدف الثاني لأتالانتا، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

ومني روما بأول خسارة له في بطولة الدوري في عام 2025، وترجع الخسارة الأخيرة له إلى 15 ديسمبر من العام الماضي، حينما خسر أمام كومو.

ومنذ ذلك الحين، لم يتعرض روما لأي خسارة جديدة مع تولي المخضرم كلاوديو رانييري تدريب الفريق، وحقق الفوز في عشر مباريات من آخر 12 خاضها في الدوري.

وجاءت الهزيمة أمام أتالانتا لتجمد رصيد روما عند 63 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف لاتسيو الخامس ويوفنتوس الرابع، مما يتطلب منه تحقيق الفوز في آخر مباراتين مع تعثر منافسيه ليعود مجددا للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، رفع أتالانتا رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل جولتين من نهاية الموسم.