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الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي

الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي

2025-05-12 08:08:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي.


وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري، وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.


ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

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