الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي

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الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي.
وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري، وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.
ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
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