معرض“جواهر العالم” لأوّل مرّة في الخُبر

MENAFN - Asdaf News) أقيم الافتتاح الرسمي لمعرض“جواهر العالم” في 9 مايو. هذا الحدث، الذي يُعدّ أكبر معرض للمجوهرات والساعات على الإطلاق يُقام في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، يضمّ مجموعة رائعة من العلامات التجارية العالمية والمصمّمين المستقلّين من كافة أنحاء العالم.

ويستقبل المعرض زوّاره حتى 12 مايو، مسلّطًا الضوء على مجموعة من المجوهرات الفاخرة والراقية، وأطقم الزفاف، والساعات الرائدة، والتي تُعرض لأوّل مرّة في المنطقة، في موقعٍ استراتيجيٍّ في مركز الظهران للمعارض.

تبرز من بين العارضين علامات تجارية مميّزة منها Al Baqshi Jewelry، و Al Jawharji Jewellery، و Al Nahar Jewellery، و Alessa Jewelry، و Araya Fine Jewellery، و Azar Gems، و Bil Arabi، و Blue White Group، و Charles Oudin، و Dani by Daniel K، و Devji Aurum، و Diva Jewels، و Etho Maria، و Gems & Jewels Palace، و George Hakim، و Hanna Jewels، و House of Gems، و J.H. Jewellers، و K K Jewels، و K. Lalita Jewellers، و Kahn Jewellery، و La Prima Gioielli، و Lapis، و Lida Diamond، و Nafees، و Nsouli، و Pace Gems، و Panchoo، و Piranesi، و Rakyan's Fine Jewellery، و Renée Jewellers، و RK Jewellers، و Rose، و Sandy Tabet Jewellery، و Silvia Furmanovich، و Tijoree، و Vanessa Gioielli، و Yvan Tufenkjian، وغيرها الكثير.

يسلّط المعرض الضوء على مجموعة Vito من دار المجوهرات الإيطالية FerriFirenze ، وهي عبارة عن كنوز ثمينة مشغولة يدويًّا بمنحنيات رشيقة وخطوط ناعمة، مريحة الملمس، ترفرف على بشرة من ترتديها. ومن خلال مزج الفنّ بالميكانيكيات، يقدّم المصمّم الحائز على جوائز Tariq Riaz مجموعته المتميّزة Circle of Lifeالمتطوّرة والمبتكرة وفي غاية الدقّة، بتصميم عبقريّ قابل للتوسيع بفضل آليّة حاصلة على براءة اختراع.

يتألّق أيضًا طقم Mogra Emerald من مجوهرات Ananya (Magnificent Jewels Volume 3) كتحفة فنّية مصنوعة يدويًّا من الذهب، والماس، والزمرد، وعرق اللؤلؤ، في تجسيد مثاليّ للأناقة والجمال الطاهر المستوحى من جوهر زهرة الياسمين موغرا. وتعرض Karen Suen تاج Conch Pearl القابل للتحويل إلى عقد استغرق تصميمه سنوات عديدة، بالإضافة إلى زوج من أقراط Paraiba الرائعة المرصّعة بالماس، والمزيّنة بأزواج متطابقة تمامًا من أحجار تورمالين بارايبا النادرة للغاية.

يلتقط طقم المجوهرات الفاخرة الاستثنائية في مجموعة Frozen Symphony من Tejori جمال اللحظات المتجمّدة من خلال الماس الأبيض المقطوع بشكل الكمثرى والماركيز، حيث رُصّع كلّ حجر بدقّة لامتناهية في بنيات ثلاثية الأبعاد تحاكي شاعريّة الجليد. ومن بين إبداعات أخرى، تقدّم Luca Carati سوار Deco بإصدار محدود الذي يجمع بين الدقّة الهندسية والتصميم الفاخر، ويحاكي الأناقة الجريئة لعشرينات القرن الماضي. وتتميّز هذه التحفة الفنّية بـ 5.80 قيراط من أجود أنواع الماس الأبيض، مع ترصيع على الذهب الوردي، وللمرّة الأولى، على التيتانيوم.

مستلهمة من قوّة وأنوثة المرأة العربية، تعمل HRH Joaillerie السعودية على ربط الحرفيّة الأوروبية بالجماليات الشرق أوسطية كما يظهر في إبداعاتها الجديدة المذهلة، ومن بينها Star of the Orient، قلادة المجوهرات الراقية المستوحاة من النجمة الثمانية – رمز دائم موجود في الهندسة المعمارية عبر العالم العربي ككلّ.

يستقبل معرض“جواهر العالم” زائريه حتى 12 مايو، يوميًّا من الساعة 4:00 مساءً إلى 11:00 مساءً، قبل أن ينتقل إلى ماندارين أورينتال الفيصلية في العاصمة في الفترة من 16 إلى 19 مايو.

يحظى المعرض بدعم شركة لوسيد موتورز، و Brinks International، و Store Makers. لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: جواهر العالم.