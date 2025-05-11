معرض“جواهر العالم” لأوّل مرّة في الخُبر

معرض“جواهر العالم” لأوّل مرّة في الخُبر
ويستقبل المعرض زوّاره حتى 12 مايو، مسلّطًا الضوء على مجموعة من المجوهرات الفاخرة والراقية، وأطقم الزفاف، والساعات الرائدة، والتي تُعرض لأوّل مرّة في المنطقة، في موقعٍ استراتيجيٍّ في مركز الظهران للمعارض.
تبرز من بين العارضين علامات تجارية مميّزة منها Al Baqshi Jewelry، و Al Jawharji Jewellery، و Al Nahar Jewellery، و Alessa Jewelry، و Araya Fine Jewellery، و Azar Gems، و Bil Arabi، و Blue White Group، و Charles Oudin، و Dani by Daniel K، و Devji Aurum، و Diva Jewels، و Etho Maria، و Gems & Jewels Palace، و George Hakim، و Hanna Jewels، و House of Gems، و J.H. Jewellers، و K K Jewels، و K. Lalita Jewellers، و Kahn Jewellery، و La Prima Gioielli، و Lapis، و Lida Diamond، و Nafees، و Nsouli، و Pace Gems، و Panchoo، و Piranesi، و Rakyan's Fine Jewellery، و Renée Jewellers، و RK Jewellers، و Rose، و Sandy Tabet Jewellery، و Silvia Furmanovich، و Tijoree، و Vanessa Gioielli، و Yvan Tufenkjian، وغيرها الكثير.
يسلّط المعرض الضوء على مجموعة Vito من دار المجوهرات الإيطالية FerriFirenze ، وهي عبارة عن كنوز ثمينة مشغولة يدويًّا بمنحنيات رشيقة وخطوط ناعمة، مريحة الملمس، ترفرف على بشرة من ترتديها. ومن خلال مزج الفنّ بالميكانيكيات، يقدّم المصمّم الحائز على جوائز Tariq Riaz مجموعته المتميّزة Circle of Lifeالمتطوّرة والمبتكرة وفي غاية الدقّة، بتصميم عبقريّ قابل للتوسيع بفضل آليّة حاصلة على براءة اختراع.
يتألّق أيضًا طقم Mogra Emerald من مجوهرات Ananya (Magnificent Jewels Volume 3) كتحفة فنّية مصنوعة يدويًّا من الذهب، والماس، والزمرد، وعرق اللؤلؤ، في تجسيد مثاليّ للأناقة والجمال الطاهر المستوحى من جوهر زهرة الياسمين موغرا. وتعرض Karen Suen تاج Conch Pearl القابل للتحويل إلى عقد استغرق تصميمه سنوات عديدة، بالإضافة إلى زوج من أقراط Paraiba الرائعة المرصّعة بالماس، والمزيّنة بأزواج متطابقة تمامًا من أحجار تورمالين بارايبا النادرة للغاية.
يلتقط طقم المجوهرات الفاخرة الاستثنائية في مجموعة Frozen Symphony من Tejori جمال اللحظات المتجمّدة من خلال الماس الأبيض المقطوع بشكل الكمثرى والماركيز، حيث رُصّع كلّ حجر بدقّة لامتناهية في بنيات ثلاثية الأبعاد تحاكي شاعريّة الجليد. ومن بين إبداعات أخرى، تقدّم Luca Carati سوار Deco بإصدار محدود الذي يجمع بين الدقّة الهندسية والتصميم الفاخر، ويحاكي الأناقة الجريئة لعشرينات القرن الماضي. وتتميّز هذه التحفة الفنّية بـ 5.80 قيراط من أجود أنواع الماس الأبيض، مع ترصيع على الذهب الوردي، وللمرّة الأولى، على التيتانيوم.
مستلهمة من قوّة وأنوثة المرأة العربية، تعمل HRH Joaillerie السعودية على ربط الحرفيّة الأوروبية بالجماليات الشرق أوسطية كما يظهر في إبداعاتها الجديدة المذهلة، ومن بينها Star of the Orient، قلادة المجوهرات الراقية المستوحاة من النجمة الثمانية – رمز دائم موجود في الهندسة المعمارية عبر العالم العربي ككلّ.
يستقبل معرض“جواهر العالم” زائريه حتى 12 مايو، يوميًّا من الساعة 4:00 مساءً إلى 11:00 مساءً، قبل أن ينتقل إلى ماندارين أورينتال الفيصلية في العاصمة في الفترة من 16 إلى 19 مايو.
يحظى المعرض بدعم شركة لوسيد موتورز، و Brinks International، و Store Makers. لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: جواهر العالم.
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