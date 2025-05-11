جوجل تضيف خاصية جديدة إلى تطبيق جيمني لتقليل تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) تُطلق جوجل ميزةً في تطبيق برمجة الذكاء الاصطناعي جيميني، لخفض تكلفة استخدام المطورين الخارجيين لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة الأمريكية.

تُطلق جوجل على الخاصية الجديدة اسم "التخزين المؤقت الضمني"، وتُشير إلى أنها تُوفّر 75% من تكلفة " السياق المتكرر" الذي يتم تمريره إلى إلى نماذج الذكاء الاصطناعي عبر واجهة برمجة تطبيقات جيمني. وتدعم هذه الخاصية إصداري نموذج الذكاء الاصطناعي جيمني 5.2 برو وجيمني 5.2 فلاش من جوجل.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه المُرجّح أن يكون هذا خبرًا سارًا للمطورين مع استمرار ارتفاع تكلفة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن التخزين المؤقت من الممارسات الشائعة على نطاق واسع في مجال الذكاء الاصطناعي التخزين المؤقت، حيث يُعيد استخدام البيانات المُستخدمة بكثرة أو المحسوبة مسبقًا من النماذج لتقليل متطلبات الحوسبة والتكلفة عند أداء كل مهمة. على سبيل المثال، يُمكن لذاكرة التخزين المؤقت الاحتفاظ بإجابات الأسئلة التي يطرحها المستخدمون عادةً على النموذج، مما يُغني النموذج عن إعادة البحث عن إجابات كل مرة يطرح فيها الطلب نفسه.

كانت جوجل تُقدّم سابقًا تخزينًا مؤقتًا للطلبات المقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، ولكن كان تخزينًا مؤقتًا صريحاً ، مما يعني أن على المطورين تحديد مطالباتهم الأكثر تكراراً. وبينما كان من المفترض ضمان توفير التكاليف، إلا أن التخزين المؤقت الصريح للمطالبات عادةً ما يتطلب جهداً يدوياً كبيرا.

ولم يكن بعض المطورين راضين عن أداء تطبيق جوجل للتخزين المؤقت الصريح في إصدار جيمني 5.2 برو، الذي قالوا إنه قد يتسبب في ارتفاع تكلفة الاستخدام بشكل غير متوقع.وبلغت الشكاوى ذروتها الأسبوع الماضي، مما دفع فريق جيمني إلى الاعتذار والتعهد بإجراء تغييرات.

وعلى عكس التخزين المؤقت الصريح، فإن التخزين المؤقت الضمني تلقائي. ويتم تفعيله افتراضياً في نماذج جيمني 5.2 وينقل وفورات التكلفة إذا وصل طلب متكرر في واجهة برمجة تطبيقات جيمني إلى نموذج ذكاء اصطناعي ما في ذاكرة تخزين مؤقت.