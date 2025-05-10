بايرن يحتفل بلقبه الـ34
برلين - (أ ف ب): احتفل بايرن ميونيخ بلقبه الرابع والثلاثين القياسي على ملعبه وأمام جماهيره بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-0 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وشهدت المرحلة هبوط هولشتاين كيل وبوخوم إلى الدرجة الثانية بخسارتهما أمام ضيفيهما فرايبورغ 1-2 وماينتس 1-4 تواليا، فيما تبددت آمال لايبزيغ في بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله السلبي مع مضيفه فيردر بريمن.
على ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ، احتفى العملاق البافاري باستعادة لقبه الذي أفلت منه الموسم الماضي لصالح باير ليفركوزن، بفوز مستحق على مونشنغلادباخ في المباراة الأخيرة لنجمه المخضرم توماس مولر مع النادي في العاصمة البافارية. وسجل الدوليان الانجليزي هاري كاين (31) والفرنسي مايكل أوليسيه (90) الهدفين.
وتوج بايرن ميونيخ رسميا باللقب الأحد الماضي بعد تعادل باير ليفركوزن مع مضيفه فرايبورغ 2-2، لكنه تسلم درع الدوري أمام جماهيره بعد انتهاء المباراة.
وسيغيب لايبزيغ للمرة الثانية عن دوري أبطال أوروبا منذ صعوده إلى الدرجة الأولى موسم 2016-2017.
عانى لايبزيغ أمام بريمن الذي كان يسعى بدوره الى العودة إلى أوروبا بعد غياب دام 15 عاما.
واكتفى لايبزيغ بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 51 نقطة لكنه تراجع إلى المركز السابع بفارق أربع نقاط خلف فرايبورغ صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة.
واستغل فرايبورغ جيدا تعثر لايبزيغ بفوزه الثمين والصعب على مضيفه هولشتاين كيل 2-1.
واستهل هولشتاين كيل المباراة بطريقة مثالية مفتتحا التسجيل في الدقيقة 24 عبر لاسه روزنبوم، لكن السويسري يوهان مانزامبي أدرك التعادل للضيوف (45+2)، قبل أن يسجل لوكاس هولر هدف الفوز (58).
ورفع فرايبورغ رصيده إلى 55 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع ووضع بوروسيا دورتموند (51 نقطة) أمام ضرورة كسب نقاط الفوز الثلاث على مضيفه ليفركوزن للإبقاء على آماله في المنافسة على البطاقة الرابعة الى المرحلة الأخيرة.
ويحتاج فرانكفورت الى نقطتين في مباراتيه المتبقيتين لضمان تواجده في دوري الابطال الموسم المقبل.
في المقابل، تجمد رصيد هولشتاين كيل الذي كان بحاجة إلى الفوز للحفاظ على آماله، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الاخير وانتهى مشواره في دوري الاضواء في موسمه الأول في البوندسليغا في تاريخه.
وأنعش هايندنهايم آماله في البقاء بفوزه الكبير على مضيفه أونيون برلين بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها أدريان بيك (12 و73) ويان شوبنر (56).
ورفع هايدنهايم رصيده الى 29 نقطة بفارق نقطتين خلف سانت باولي الذي يلاقي فرانكفورت الاحد، وهوفنهايم المتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.
وانتهت مسيرة بوخوم التي استمرت أربع سنوات في دوري الاضواء بخسارته المذلة على ارضه امام ماينتس 1-4.
وسجل نديم أميري (45+3) والنمسوي فيليب مويني (53) وجوناثان بوركاردت (73) وبول نيبيل (90+3) أهداف ماينتس، والفيليبيني غيريت هولتمان (84) هدف بوخوم.
وعاد بوخوم الى البوندسليغا في ربيع عام 2021 بعد أحد عشر موسما في الدرجة الثانية، وأفلت من الهبوط الموسم الماضي بفوزه بركلات الترجيح على فورتونا دوسلدورف في الملحق، في معجزة مذهلة بعد خسارته 0-3 ذهابا، قبل أن يرد بالنتيجة ذاتها إيابا ويفرض الركلات الترجيحية التي ابتسمت له.
وعزز ماينتس في المركز السادس وتنتظره قمة ساخنة في المرحلة الأخيرة أمام ضيفه باير ليفركوزن.
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