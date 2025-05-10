بايرن يحتفل بلقبه الـ34

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتفل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بلقبه‭ ‬الرابع‭ ‬والثلاثين‭ ‬القياسي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيره‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وشهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬هبوط‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬وبوخوم‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بخسارتهما‭ ‬أمام‭ ‬ضيفيهما‭ ‬فرايبورغ‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وماينتس‭ ‬1-4‭ ‬تواليا،‭ ‬فيما‭ ‬تبددت‭ ‬آمال‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬بتعادله‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانتس‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميونيخ،‭ ‬احتفى‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬باستعادة‭ ‬لقبه‭ ‬الذي‭ ‬أفلت‭ ‬منه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لصالح‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لنجمه‭ ‬المخضرم‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البافارية‭. ‬وسجل‭ ‬الدوليان‭ ‬الانجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ (‬31‭) ‬والفرنسي‭ ‬مايكل‭ ‬أوليسيه‭ (‬90‭) ‬الهدفين‭.‬

وتوج‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬رسميا‭ ‬باللقب‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬لكنه‭ ‬تسلم‭ ‬درع‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭.‬

وسيغيب‭ ‬لايبزيغ‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬موسم‭ ‬2016‭-‬2017‭.‬

عانى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬أمام‭ ‬بريمن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسعى‭ ‬بدوره‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

واكتفى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬51‭ ‬نقطة‭ ‬لكنه‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬فرايبورغ‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

واستغل‭ ‬فرايبورغ‭ ‬جيدا‭ ‬تعثر‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬والصعب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬2‭-‬1‭.‬

واستهل‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬المباراة‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬مفتتحا‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬24‭ ‬عبر‭ ‬لاسه‭ ‬روزنبوم،‭ ‬لكن‭ ‬السويسري‭ ‬يوهان‭ ‬مانزامبي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للضيوف‭ (‬45+2‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬لوكاس‭ ‬هولر‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ (‬58‭).‬

ورفع‭ ‬فرايبورغ‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬55‭ ‬نقطة‭ ‬معززا‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ووضع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ (‬51‭ ‬نقطة‭) ‬أمام‭ ‬ضرورة‭ ‬كسب‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليفركوزن‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الرابعة‭ ‬الى‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويحتاج‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الى‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬المتبقيتين‭ ‬لضمان‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬آماله،‭ ‬عند‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬وانتهى‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وأنعش‭ ‬هايندنهايم‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬أدريان‭ ‬بيك‭ (‬12‭ ‬و73‭) ‬ويان‭ ‬شوبنر‭ (‬56‭).‬

ورفع‭ ‬هايدنهايم‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬الذي‭ ‬يلاقي‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الاحد،‭ ‬وهوفنهايم‭ ‬المتعادل‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭.‬

وانتهت‭ ‬مسيرة‭ ‬بوخوم‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬بخسارته‭ ‬المذلة‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬ماينتس‭ ‬1‭-‬4‭.‬

وسجل‭ ‬نديم‭ ‬أميري‭ (‬45+3‭) ‬والنمسوي‭ ‬فيليب‭ ‬مويني‭ (‬53‭) ‬وجوناثان‭ ‬بوركاردت‭ (‬73‭) ‬وبول‭ ‬نيبيل‭ (‬90+3‭) ‬أهداف‭ ‬ماينتس،‭ ‬والفيليبيني‭ ‬غيريت‭ ‬هولتمان‭ (‬84‭) ‬هدف‭ ‬بوخوم‭.‬

وعاد‭ ‬بوخوم‭ ‬الى‭ ‬البوندسليغا‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬موسما‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وأفلت‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بفوزه‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬على‭ ‬فورتونا‭ ‬دوسلدورف‭ ‬في‭ ‬الملحق،‭ ‬في‭ ‬معجزة‭ ‬مذهلة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬0‭-‬3‭ ‬ذهابا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬إيابا‭ ‬ويفرض‭ ‬الركلات‭ ‬الترجيحية‭ ‬التي‭ ‬ابتسمت‭ ‬له‭.‬

وعزز‭ ‬ماينتس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬وتنتظره‭ ‬قمة‭ ‬ساخنة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭.‬