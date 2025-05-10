  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بايرن يحتفل بلقبه الـ34

بايرن يحتفل بلقبه الـ34

2025-05-10 08:05:11
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتفل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بلقبه‭ ‬الرابع‭ ‬والثلاثين‭ ‬القياسي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيره‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وشهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬هبوط‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬وبوخوم‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بخسارتهما‭ ‬أمام‭ ‬ضيفيهما‭ ‬فرايبورغ‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وماينتس‭ ‬1-4‭ ‬تواليا،‭ ‬فيما‭ ‬تبددت‭ ‬آمال‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬بتعادله‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانتس‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميونيخ،‭ ‬احتفى‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬باستعادة‭ ‬لقبه‭ ‬الذي‭ ‬أفلت‭ ‬منه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لصالح‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لنجمه‭ ‬المخضرم‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البافارية‭. ‬وسجل‭ ‬الدوليان‭ ‬الانجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ (‬31‭) ‬والفرنسي‭ ‬مايكل‭ ‬أوليسيه‭ (‬90‭) ‬الهدفين‭.‬

وتوج‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬رسميا‭ ‬باللقب‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬لكنه‭ ‬تسلم‭ ‬درع‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭.‬

وسيغيب‭ ‬لايبزيغ‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬موسم‭ ‬2016‭-‬2017‭.‬

عانى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬أمام‭ ‬بريمن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسعى‭ ‬بدوره‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

واكتفى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬51‭ ‬نقطة‭ ‬لكنه‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬فرايبورغ‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

واستغل‭ ‬فرايبورغ‭ ‬جيدا‭ ‬تعثر‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬والصعب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬2‭-‬1‭.‬

واستهل‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬المباراة‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬مفتتحا‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬24‭ ‬عبر‭ ‬لاسه‭ ‬روزنبوم،‭ ‬لكن‭ ‬السويسري‭ ‬يوهان‭ ‬مانزامبي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للضيوف‭ (‬45+2‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬لوكاس‭ ‬هولر‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ (‬58‭).‬

ورفع‭ ‬فرايبورغ‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬55‭ ‬نقطة‭ ‬معززا‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ووضع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ (‬51‭ ‬نقطة‭) ‬أمام‭ ‬ضرورة‭ ‬كسب‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليفركوزن‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الرابعة‭ ‬الى‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويحتاج‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الى‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬المتبقيتين‭ ‬لضمان‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬آماله،‭ ‬عند‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬وانتهى‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وأنعش‭ ‬هايندنهايم‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬أدريان‭ ‬بيك‭ (‬12‭ ‬و73‭) ‬ويان‭ ‬شوبنر‭ (‬56‭).‬

ورفع‭ ‬هايدنهايم‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬الذي‭ ‬يلاقي‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الاحد،‭ ‬وهوفنهايم‭ ‬المتعادل‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭.‬

وانتهت‭ ‬مسيرة‭ ‬بوخوم‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬بخسارته‭ ‬المذلة‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬ماينتس‭ ‬1‭-‬4‭.‬

وسجل‭ ‬نديم‭ ‬أميري‭ (‬45+3‭) ‬والنمسوي‭ ‬فيليب‭ ‬مويني‭ (‬53‭) ‬وجوناثان‭ ‬بوركاردت‭ (‬73‭) ‬وبول‭ ‬نيبيل‭ (‬90+3‭) ‬أهداف‭ ‬ماينتس،‭ ‬والفيليبيني‭ ‬غيريت‭ ‬هولتمان‭ (‬84‭) ‬هدف‭ ‬بوخوم‭.‬

وعاد‭ ‬بوخوم‭ ‬الى‭ ‬البوندسليغا‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬موسما‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وأفلت‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بفوزه‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬على‭ ‬فورتونا‭ ‬دوسلدورف‭ ‬في‭ ‬الملحق،‭ ‬في‭ ‬معجزة‭ ‬مذهلة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬0‭-‬3‭ ‬ذهابا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬إيابا‭ ‬ويفرض‭ ‬الركلات‭ ‬الترجيحية‭ ‬التي‭ ‬ابتسمت‭ ‬له‭.‬

وعزز‭ ‬ماينتس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬وتنتظره‭ ‬قمة‭ ‬ساخنة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭.‬

MENAFN10052025000055011008ID1109532726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث