45 عاماً من الحضور والتميز في قلب المشهد الإعلامي

MENAFN - Al-Bayan) حين صدرت صحيفة ((البيان)) في 10 مايو 1980، لم تكن مجرد مطبوعة جديدة لرفد الإعلام الإماراتي بالأخبار، بل مشروعاً طموحاً، حمل رؤية واسعة تجاوزت حدود الخبر اليومي، لتضع دبي والإمارات على خريطة الصحافة العربية والدولية.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ظلت ((البيان)) حاضرة في قلب المشهد الإعلامي، شاهدة على التحولات الكبرى التي شهدتها الدولة، وصانعة للرأي العام الإماراتي والعربي، الذي يتطلع إلى المصداقية والتجديد، بما جمعته من الابتكار والرسالة الوطنية، ما جعلها واحدة من أبرز الصحف في الشرق الأوسط، هذا فضلاً عن كونها مرآة الحقيقة، وصوت الوطن والمواطن.

من الحلم إلى الحقيقة

صدرت ((البيان)) رسمياً، لتحل محل صحيفة ((أخبار دبي))، كلسان حال حكومة دبي، ومنذ عددها الأول، حرصت على التميز، وتجددت على مدار 45 عاماً أكثر، معززة الذائقة البصرية الشاملة، مضموناً وشكلاً، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة.

حيث اعتمدت في بدايتها اللونين الأبيض والأسود في الطباعة، مع صفحات أولى وأخيرة على أوراق ملوّنة، ولكن دون صور ملوّنة، وفي عام 1990، دخلت التاريخ كواحدة من أولى الصحف العربية التي تُدخل الصور الملوّنة على الصفحتين الأولى والأخيرة.

تحول في دورة العمل

وفي عام 2001، تخلت عن الورق الأصفر، لصالح صبغ الصفحات الأولى والأخيرة، بالتزامن مع دخول الحواسيب دورة العمل الصحافي، لكن التحول الحقيقي وقع عام 2008، عندما أصبحت كل صفحات الصحيفة بالألوان، لتكون من أوائل الصحف في الشرق الأوسط التي تعتمد الطباعة الملونة بالكامل، وظهرت بحلّة جديدة، اعتمدت الصور الكبيرة ومساحات الفراغ، واستخدام الإنفوغرافيك والـ QRC، وتقسيم الصحيفة إلى أقسام بلونية متمايزة.

الابتكار الإعلامي

وكانت دورة العمل الصحافي في البداية تبدأ بالرسم اليدوي للماكيت، صف يدوي، مونتاج شرائط، وتصحيح متكرر، ومع دخول الحواسيب مطلع التسعينيات، ظهرت أقسام جديدة، مثل التنفيذ الإلكتروني، ما سرّع العملية ورفع دقتها.

وجرت العادة في دورة التصميم الصحافي، أن تتكون من مراحل تشمل، الصف ثم التصحيح ثم التدقيق، وصولاً إلى الإخراج، ومن ثم التنفيذ، ثم الاعتماد من إدارة التحرير، ثم الإرسال للطباعة، وهو الأمر الذي يتطلب ساعات طويلة، وإهداراً كبيراً في الأوراق والأحبار، فضلاً عن أنه لا يتمتع بالدقة الكبيرة.

واعتمدت ((البيان)) ببداياتها، في ما يخص تطوير الإخراج والتصميم، كغيرها من الصحف، على الرسامين والخطاطين والمنفذين اليدويين لعمل الصفحات، بينما كان يعتمد التصميم على تداخل المواد في بعضها، والازدحام المتعمد، لإعطاء زخم للشكل الإخراجي، ولكنها عام تلو الآخر، باتت تطور نفسها.

ولكن الإنجاز الأكبر جاء عام 2012، عندما أصبحت ((البيان)) أول صحيفة تعمل بلا ورق داخلياً، معتمدة على منظومة NEWSPRESS، التي قلّلت الوقت المطلوب للإنتاج بنسبة 25 %، وهذه الخطوة وضعتها في مقدمة الابتكار الإعلامي عالمياً، وأصبحت نموذجاً للصحافة المستدامة.

مرحلة فارقة

شهد عام 2020 مرحلة مفصلية في مسيرة التصميم الصحافي لصحيفة ((البيان))، حيث تم تبنّي أحدث الأساليب العالمية في التصميم، والتي تعتمد على مفهوم ((Look & feel))، أي التركيز على الإحساس الذي ينتاب القارئ أثناء تصفحه لكل صفحة، بحيث يشعر بروح الصفحة ومضمونها.

وقد جرى اختيار مجموعات لونية مميزة لكل قسم من أقسام الصحيفة، بحيث تعبّر عن طبيعة المحتوى المقدم فيه.

فعلى سبيل المثال، خُصّص اللون الأحمر القاني لقسم ((عبر الإمارات))، وهو أحد ألوان علم الدولة، بينما اختير الأزرق السماوي للدلالة على الطموح اللامحدود، وكأن طموح الصحيفة يصل إلى السماء، أما القسم الاقتصادي فقد تميّز بلونين: البرتقالي الداكن، الذي يجسّد أضواء شاشات الأسهم، والأزرق الداكن بلون البحر، ليعكس أجواء الهدوء التي تقابل في كثير من الأحيان تقلبات أسواق المال والبورصات اليومية، بين الهدوء والحماس.

الألوان والمحتوى

وفي القسم الرياضي، برز اللون الأحمر، الذي يرمز إلى الحماسة والتشجيع في الملاعب، والأخضر الذي يستحضر لون ملاعب كرة القدم ذات العشب الطبيعي.

أما القسم السياسي ((عالم واحد))، فقد خُصّص له اللون البني، لون الأرض، الذي يرمز إلى جذور القضايا السياسية، إلى جانب اللون الأخضر، الذي يعكس قيمة السلام، وبذلك استُخدمت الألوان كوسيلة للوصول إلى وجدان القارئ، وتحفيز استجابته للمادة الصحافية ومضمونها.

الخط والهوية

في ما يتعلق بالخط المستخدم للعناوين، فقد تم اعتماد خط خاص بـ((البيان))، ينتمي إلى الفئة الحديثة، ويتألف من سبعة أوزان مختلفة ((Type Faces))، يجمع هذا الخط بين الطابع الهندسي والدائري، ليعكس روحاً شابة، تواكب هوية الصحيفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الرصانة والقوة اللازمة، التي تتناسب مع المواد الصحافية المتوازنة التي تقدمها الصحيفة، أما بالنسبة للنصوص الداخلية.

فقد وقع الاختيار على أحد أهم الخطوط المتداولة في عالم التصميم، وهو خط نسخ مفرود، يضم 12 وزناً مختلفاً ((Type Faces))، ما يمنح سهولة كبيرة في القراءة، ويتيح في الوقت نفسه إبراز المواد الصحافية بشكل واضح وفعّال.

قوالب جديدة

وفي تصميمها لعام 2020، اعتمدت ((البيان)) قوالب جديدة بالكامل، تواكب النسق البصري العربي، القائم على البساطة والمباشرة، والابتعاد عن المبالغة في أي عنصر تصميمي على حساب العناصر الأخرى. وهذا الأسلوب المعروف بـ ((Clean Design))، تتبناه كبرى الصحف العالمية.

وتُرتب الصفحة وفق هذا الأسلوب، بحيث يبدأ العرض بخبر رئيس، تليه الأخبار الأخرى الأقل أهمية من حيث الترتيب، مع إيلاء الاهتمام الكامل لكل خبر، من خلال إبراز العناصر المرافقة، مثل الأرقام الكبيرة، العناوين الواضحة، والصور المتوازنة في أحجامها.

كما يُعتمد على إبراز كلمات أو عبارات مختارة، تعكس جوهر الخبر، من دون إغفال أهمية مساحات الفراغ، التي تُعرف بمناطق الهدوء، إلى جانب النقاط الساخنة، التي تجذب انتباه القارئ. وبذلك، تحصل كل مادة صحافية على المساحة والاهتمام الكافيين على الصفحة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة من حيث الحجم.

اعتراف مستحق بالتميّز

لم تمر مسيرة ((البيان)) دون إشادة وتقدير رسمي على مدار عقودها الأربعة، حصدت الصحيفة عشرات الجوائز المحلية والعربية والدولية، التي توجت تميزها المهني والإبداعي.

من أبرز الجوائز: جائزة الصحافة العربية، في أكثر من دورة، عن فئات التحقيق الصحافي، والتصوير، والتغطيات المتميزة، بالإضافة إلى جائزة الصحافة الرقمية، تقديراً لريادتها في التحول الرقمي.

وإنتاج المحتوى المتعدد الوسائط، فضلاً عن جوائز من مؤسسات وطنية، تكريماً لدورها المجتمعي والتوعوي، خاصة في الحملات الإنسانية والتعليمية والصحية. وهذه الجوائز لم تكن مجرد أوسمة على جدار الشرف، بل انعكاساً لثقة القراء والمهنيين على السواء، بجودة المنتج الصحافي للصحيفة.

تجربة تفاعلية

ومع التطور التقني، أدركت ((البيان)) أن الخبر وحده لا يكفي، وتحوّلت إلى منصة شاملة، تقدّم تجربة متكاملة للقارئ: تقارير معمّقة، تحليلات، صور، فيديوهات، إنفوغرافيك، بودكاست، وتحقيقات تفاعلية، تعتمد على البيانات الكبيرة.

كما دخلت بقوة عالم المنصات الرقمية، مع موقع إلكتروني متطور، وتطبيقات ذكية وصفحات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبفضل اعتمادها مبدأ Look & Feel وClean Design، أصبح للصحيفة حضور رقمي بصري متماسك، يعزّز ارتباط القارئ بها، سواء في النسخة الورقية أو الرقمية.

إعلام يخدم المجتمع

لم تكن ((البيان)) يوماً صحيفة تكتفي بنقل الأخبار، بل التزمت برسالة وطنية واضحة، تدعم مسيرة الإمارات، وتسلط الضوء على قصص نجاح أبنائها، والمساهمة في حملات التوعية المجتمعية.

ومنذ ولادتها، فرضت ((البيان)) حضورها على المشهد الإعلامي العربي، فقد مثّلت مدرسة صحافية، خرّجت أجيالاً من الصحافيين، وأسهمت في رفع معايير المهنة بالمنطقة، وكانت دائماً منبراً لتغطية القمم الخليجية والعربية، والحروب والتحولات السياسية، والملفات الاقتصادية، والإنجازات الرياضية، وغيرها من الأحداث الكبرى، ما جعلها مرجعاً إعلامياً للباحثين عن المعلومة الموثوقة والرأي المتوازن.

عقد جديد من الابتكار

ومع دخولها عامها الخامس والأربعين، فإن ((البيان)) جاهزة لعقد جديد من التحديث والابتكار، تستثمر الصحيفة اليوم في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتجربة المستخدم، بهدف تقديم محتوى شخصي لكل قارئ، وتحقيق معادلة ((الإعلام الذكي))، الذي يجمع بين المصداقية والسرعة والتفاعل.

من أولى الصحف العربية إدخالاً للصور الملوّنة على الصفحتين الأولى والأخيرة

حلت محل صحيفة ((أخبار دبي)) معتمدة اللونين الأبيض والأسود في الطباعة

استخدام الألوان للوصول إلى وجدان القارئ وتحفيز استجابته للمادة الصحافية

حضور رقمي بصري متماسك يعزّز ارتباط القارئ في النسختين الورقية والرقمية

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم محتوى متنوع

1980

صدور العدد الأول

2008

الصفحات بالألوان

2012

صحيفة بلا ورق

2020

قوالب عالمية في التصميم