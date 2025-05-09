"البيان" نموذج للإعلام المتزن والرؤى المتميزة

MENAFN - Al-Bayan) تحتفي ((البيان))، اليوم، بعيدها الـ45 مرسخة مكانة رائدة في القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي، وباتت تشكل نموذجاً للإعلام الإماراتي المسؤول والمتزن، لتضيء اليوم شمعة جديدة في مسيرتها لتقديم رسالة إعلامية مميزة، تواكب تطلعات القيادة وتدعم مسيرة التنمية والتطور في الدولة، ولتكون عين الحقيقة وصوت المواطن في مختلف المجالات.

تطوير وتحديث

فعلى مدى عقود واصلت ((البيان)) عمليات التطوير والتحديث في الصحيفة، شكلاً ومضموناً، بالتزامن مع مواكبة أحدث التقنيات لتعزيز تفوقها في فضاء الإعلام الرقمي، في إطار استراتيجية مدروسة للمواءمة بين الرقمي والورقي، ومواكبة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي، من خلال التطوير المستمر وتوظيف التكنولوجيا في خدمة أهداف الصحيفة.

وواكبت ((البيان)) منذ انطلاقتها في الـ 10 من مايو 1980، أحدث التطورات الفنية في عالم الصحافة، إخراجاً وتصميماً، وتغيرت إطلالتها على مدار 40 عاماً أكثر من مرة، عززت خلالها الذائقة البصرية شكلاً ومضموناً، وذلك تلبية لتطلعات قرائها طوال هذه الفترة.

وأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإعلام أهمية خاصة إيماناً من سموه بأن الإعلام يملك قوة الكلمة، وأن حسن توظيفها يسهم في إحداث أثر إيجابي يلمسه المجتمع ويعيشه واجباً وأمانة، إذ يصف سموه وظيفة الإعلام ورسالته بأنها تنويرية تعليمية توعوية لا تجميلية أو دعائية لهذه الجهة أو تلك.

إذ يقول سموه: ((رسالة الإعلام لا تكتمل إلا بصدق خطابه ونزاهة غاياته، وترفّعه عن الأهواء وانحيازه لصالح الناس)).

وكانت صحيفة ((البيان)) محل اهتمام ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كان سموه قد هنأ ((البيان)) بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، مؤكداً سموه أن الصحيفة أدت مهمتها وواجباتها بامتياز، ونالت ثقة المواطن والمسؤول معاً.

ثقة وتميز

ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)) آنذاك: ((أربعة عقود على تأسيس ((البيان)).. أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. نالت ثقة المواطن والمسؤول معاً..

فكانت شريكاً.. كل التوفيق لقيادة ((البيان)) وأسرتها ونتوقع منكم الثبات على المثابرة والمبادرة لتكون دوماً صوت الوطن والحقيقة))، حيث يحرص سموه دائماً على تسخير الإعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين، وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات، حيث يمثل ذلك خريطة الطريق لمختلف وسائل الإعلام في أداء دورها المهني بمصداقية، بما يتواكب مع رؤى واستراتيجيات الحكومة.