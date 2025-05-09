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توضيح حول موعد عطلة المدارس

توضيح حول موعد عطلة المدارس

2025-05-09 03:09:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تبدأ مواعيد الاختبارات التحصيلية النهائية للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2024/2025 اعتبارًا من الأحد 1-6-2025 ولغاية الأربعاء 25-6-2025


وبحسب التقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن أن العطلة الصيفية للعام الدراسي 2024- 2025 تبدأ اعتبارا من 26-6-2025 .

مصدر في الوزارة اكد لموقع الوكيل الاخباري أن أيام السبت تُعتبر أيام دوام رسمي للمدارس خلال فترة الاختبارات.

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