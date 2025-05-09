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إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابات المهندسين

إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابات المهندسين

2025-05-09 03:06:28
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا)- أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، المهندس ماهر الحباشنة، عن إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 7 مساء.
وقال المهندس الحباشنة، إن عدد الذين ادلوا بأصواتهم بلغ 9554 صوتًا من أصل 63583 ممن يحق لهم الاقتراع.
--(بترا)
ن ع/م ق/أس
09/05/2025 19:19:22

MENAFN09052025000117011021ID1109529992

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