إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابات المهندسين

عمان 9 أيار (بترا)- أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، المهندس ماهر الحباشنة، عن إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 7 مساء. وقال المهندس الحباشنة، إن عدد الذين ادلوا بأصواتهم بلغ 9554 صوتًا من أصل 63583 ممن يحق لهم الاقتراع. --(بترا) ن ع/م ق/أس 09/05/2025 19:19:22

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