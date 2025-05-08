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رئيس الحرس الوطني يفتتح ‏مركز العلاج الطبيعي بمعسكر التحرير

رئيس الحرس الوطني يفتتح ‏مركز العلاج الطبيعي بمعسكر التحرير

2025-05-08 06:07:47
(MENAFN- Al-Anbaa)

‏افتتح الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني مركز العلاج الطبيعي في معسكر التحرير، وذلك بحضور المعاون للإسناد الإداري اللواء مهندس عصام نايف عصام، ومدير مديرية الخدمات الطبية العميد مهندس محمد عبدالله علي.

‏وقام الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني بجولة في مركز العلاج الطبيعي واستمع إلى شرح عن الإمكانيات المتوافرة والخدمات المقدمة في هذا المركز والأجهزة الحديثة المتطورة على مستوى الشرق الأوسط في مجال العلاج الطبيعي، مؤكدا الحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمنتسبين في إطار الاهتمام بالعنصر البشري، كونه الركيزة الأساسية في نجاح أي مؤسسة.

‏وأشار رئيس الحرس الوطني إلى أن مركز العلاج الطبيعي يسهم في تحسين وتطوير الخدمات التي يقدمها الحرس الوطني للمنتسبين، وأن إنشاء المركز يأتي ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية 2030 (حماية وطن) لدعم المنظومة الصحية في الحرس الوطني، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية للبلاد، ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظهما الله ورعاهما.

‏وشدد رئيس الحرس الوطني على ضرورة الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات الطبية في كافة عيادات الحرس الوطني ومواكبة أحدث الأجهزة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمنتسبين.

‏يشتمل المركز قسم العظام والعضلات، وقسم العمود الفقري، وقسم العلاج المائي، وقسم الطب الرياضي والتأهيل الطبي.

‏ويضم مركز العلاج الطبيعي بالحرس الوطني أجهزة تشخيص وعلاج مشاكل الرقبة، وجهاز العلاج بالتبريد، وجهاز التأهيل الرياضي المحاكي للواقع، ومختبر تحليل الحركة والمشي، وبذلك يضاهي هذا المركز أرقى وأحدث مراكز العلاج الطبيعي على مستوى دولة الكويت.

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