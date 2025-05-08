رئيس الحرس الوطني يفتتح ‏مركز العلاج الطبيعي بمعسكر التحرير

رئيس الحرس الوطني يفتتح مركز العلاج الطبيعي بمعسكر التحرير
افتتح الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني مركز العلاج الطبيعي في معسكر التحرير، وذلك بحضور المعاون للإسناد الإداري اللواء مهندس عصام نايف عصام، ومدير مديرية الخدمات الطبية العميد مهندس محمد عبدالله علي.
وقام الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني بجولة في مركز العلاج الطبيعي واستمع إلى شرح عن الإمكانيات المتوافرة والخدمات المقدمة في هذا المركز والأجهزة الحديثة المتطورة على مستوى الشرق الأوسط في مجال العلاج الطبيعي، مؤكدا الحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمنتسبين في إطار الاهتمام بالعنصر البشري، كونه الركيزة الأساسية في نجاح أي مؤسسة.
وأشار رئيس الحرس الوطني إلى أن مركز العلاج الطبيعي يسهم في تحسين وتطوير الخدمات التي يقدمها الحرس الوطني للمنتسبين، وأن إنشاء المركز يأتي ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية 2030 (حماية وطن) لدعم المنظومة الصحية في الحرس الوطني، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية للبلاد، ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظهما الله ورعاهما.
وشدد رئيس الحرس الوطني على ضرورة الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات الطبية في كافة عيادات الحرس الوطني ومواكبة أحدث الأجهزة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمنتسبين.
يشتمل المركز قسم العظام والعضلات، وقسم العمود الفقري، وقسم العلاج المائي، وقسم الطب الرياضي والتأهيل الطبي.
ويضم مركز العلاج الطبيعي بالحرس الوطني أجهزة تشخيص وعلاج مشاكل الرقبة، وجهاز العلاج بالتبريد، وجهاز التأهيل الرياضي المحاكي للواقع، ومختبر تحليل الحركة والمشي، وبذلك يضاهي هذا المركز أرقى وأحدث مراكز العلاج الطبيعي على مستوى دولة الكويت.
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