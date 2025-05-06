وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني تختتم برنامج "نجوم الأمان" لتأهيل الأطفال

وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني تختتم برنامج "نجوم الأمان" لتأهيل الأطفال
وبهذه المناسبة أشار العقيد الركن أحمد سعد الرميحي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الى أن تمكين الجيل القادم من التحدث عن مخاطر الفضاء الإلكتروني يعدّ خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا، حيث تسعى الإدارة عبر وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني إلى الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج لتشمل المزيد من الأطفال بما يسهم في نشر الوعي وتعزيز السلامة الرقمية لديهم، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2023-2026) والتي تهدف في أساسها الى تحقيق فضاء رقمي آمن للأطفال.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أهمية البرنامج التدريبي الذي أقيم في ورش عمل تفاعلية غطت مواضيع مهمة، مثل كيفية التعرف على المخاطر الرقمية، وأهمية الخصوصية الرقمية، وطرق الاستخدام الآمن لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وخطوات التبليغ الصحيحة حول أيّ من هذه المخاطر، حيث تم توفير موارد تعليمية متقدمة وأدوات لتعزيز مهارات التواصل والعرض لديهم، حيث تم منح الأطفال المشاركين في البرنامج بطاقة مدرب معتمد تؤهلهم لتقديم المحاضرات التوعوية لأقرانهم وزملائهم الطلبة في المدارس والفعاليات الطلابية المختلفة.
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