  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني تختتم برنامج "نجوم الأمان" لتأهيل الأطفال

وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني تختتم برنامج "نجوم الأمان" لتأهيل الأطفال

2025-05-06 07:02:53
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬التاجر‭ ‬الصغير‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬‮«‬نجوم‭ ‬الأمان‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والسادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬بهدف‭ ‬تأهيلهم‭ ‬كمحاضرين‭ ‬لأقرانهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مخاطر‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬أحمد‭ ‬سعد‭ ‬الرميحي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬يعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الإدارة‭ ‬عبر‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬لتشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬الرقمية‭ ‬لديهم،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ (‬2023-2026‭) ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬أساسها‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فضاء‭ ‬رقمي‭ ‬آمن‭ ‬للأطفال‭.‬

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬أهمية‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬غطت‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة،‭ ‬مثل‭ ‬كيفية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬الرقمية،‭ ‬وأهمية‭ ‬الخصوصية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وطرق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬لتطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وخطوات‭ ‬التبليغ‭ ‬الصحيحة‭ ‬حول‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬موارد‭ ‬تعليمية‭ ‬متقدمة‭ ‬وأدوات‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬التواصل‭ ‬والعرض‭ ‬لديهم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬الأطفال‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بطاقة‭ ‬مدرب‭ ‬معتمد‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لتقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬لأقرانهم‭ ‬وزملائهم‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والفعاليات‭ ‬الطلابية‭ ‬المختلفة‭. ‬

MENAFN06052025000055011008ID1109515644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث