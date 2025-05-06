وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني تختتم برنامج "نجوم الأمان" لتأهيل الأطفال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬أحمد‭ ‬سعد‭ ‬الرميحي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬يعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الإدارة‭ ‬عبر‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬لتشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬الرقمية‭ ‬لديهم،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ (‬2023-2026‭) ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬أساسها‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فضاء‭ ‬رقمي‭ ‬آمن‭ ‬للأطفال‭.‬

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬أهمية‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬غطت‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة،‭ ‬مثل‭ ‬كيفية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬الرقمية،‭ ‬وأهمية‭ ‬الخصوصية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وطرق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬لتطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وخطوات‭ ‬التبليغ‭ ‬الصحيحة‭ ‬حول‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬موارد‭ ‬تعليمية‭ ‬متقدمة‭ ‬وأدوات‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬التواصل‭ ‬والعرض‭ ‬لديهم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬الأطفال‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بطاقة‭ ‬مدرب‭ ‬معتمد‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لتقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬لأقرانهم‭ ‬وزملائهم‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والفعاليات‭ ‬الطلابية‭ ‬المختلفة‭. ‬