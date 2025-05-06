حرمان الزمالك من التسجيل 3 فترات
خبرني - أُوقف الزمالك المصري من تسجيل اللاعبين 3 فترات بحكم نهائي من المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي"كاس" نظراً لعدم سداد مستحقات جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق. 880 ألف يورو.
إيقاف الزمالك سيكون لمدة 3 فترات بسبب عدم تسديد مستحقات المدرب البرتغالي والذي درب الزمالك بين عامي 2020 و2021 في 26 مباراة فاز في 16 منها مقابل التعادل في 6 وأربع خسائر.
وسبق وأن أوقف الزمالك عن قيد اللاعبين لفترة واحدة وذلك بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب.
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