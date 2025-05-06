اتفاق شفهي.. متى يعلن ريال مدريد رحيل أنشيلوتي إلى البرازيل؟

خبرني - تحدد موعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن الفريق الملكي، وسط موسم عصيب على مستوى النتائج.

كارلو أنشيلوتي أصبح على أعتاب مغادرة ريال مدريد وتولي تدريب منتخب البرازيل بعقد مبدئي لمدة عام واحد حتى نهاية كأس العالم 2026.

واستمرت المحادثات مع ريال مدريد بشأن تفاصيل رحيله، والتي تعتمد بشكل كبير على التوصل إلى اتفاق بشأن راتبه للعام المتبقي من عقده مع النادي الملكي.

وكان المدرب البالغ من العمر 65 عاماً مدد تعاقده مع ريال مدريد في ديسمبر/كانون الأول 2023 حتى عام 2026.

وحسب موقع "ذا أتلتيك"، فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين ريال مدريد وأنشيلوتي على رحيله عن الفريق الملكي، وفي انتظار إتمام الإجراءات الرسمية.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي يؤكد رحيل أنشيلوتي قبل نهاية موسم الدوري الإسباني، وقد يتم ذلك فوراً بعد مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأحد المقبل، والتي تأتي قبل الثلاث الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.

بعد ذلك، يجب على ريال مدريد أن يقرر مَن سيقود الفريق في كأس العالم للأندية 2025 الصيف المقبل، حيث يُعتبر تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، الخيار الخارجي الأبرز.

فيما تظهر عدة أسماء من داخل ريال مدريد لتولي قيادة الفريق في مونديال الأندية فقط، مثل سانتياغو سولاري، مدير كرة القدم بالنادي، وراؤول غونزاليس، مدرب الفريق الرديف "كاستيا"، وألفارو أربيلوا، مدرب فريق الشباب "جوفينيل أ".

يذكر أن ريال مدريد أصبح أمله الوحيد في الدوري الإسباني، والتي يتأخر فيها بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر قبل الكلاسيكو المنتظر، وذلك بعد خسارة نهائي كأس الملك أمام غريمه الكتالوني والإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.