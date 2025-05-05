مصر والمغرب تعبران خلافات التجارة إلى شراكة متوازنة

MENAFN - Al-Borsa News) دخلت مصر والمغرب ، مرحلة جديدة اتفقتا فيها على طي مشاكل التجارة وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، رجال الأعمال المصريين والمغاربة إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية.

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أضاف الخطيب خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي افتتح بالقاهرة أمس، تحت شعار“شراكة اقتصادية واعدة”، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية.

أوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثير إيجابي ومشجع للشركات المغربية.

وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بينهما .

حجيرة: تسهيل اعتماد المنتجات المغربية وتخصيص مسار“فاست تراك”

من جانبه أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

أضاف أن العلاقات بين المملكة المغربية ومصر متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.

وكشف حجيرة أن صادرات المغرب إلى مصر تمثل فقط 6% من إجمالى التبادل التجاري بين البلدين البالغ نحو مليار دولار سنويًا، مشددا على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع“فاست تراك” للسلع المغربية في السوق المصرية.

أبو إسماعيل: الرباط تستهدف 500 مليون دولار صادرات للقاهرة خلال 3 سنوات

من جانبه قال نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، لـ ((البورصة))، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد شراكات بين المصانع المصرية والمغربية داخل البلدين لتحقيق تكامل صناعى فى مستلزمات الإنتاج .

وأوضح، أن المجلس يعمل على تشجيع الشركات المصرية للاستثمار داخل المغرب، وهو ما يعود عليها بالقدرة على فتح أسواق تصديرية من غرب إفريقيا وأوروبا.

وأوضح، أن هناك تجارب مصرية أثبتت نجاحها فى المغرب كما فعلت شركة“إيديتا” ورجلي الأعمال سميح ساويرس وكامل أبو على .

وكشف أبو إسماعيل، أن الجانب المغربي يستهدف زيادة الصادرات إلى مصر لتصل إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما سيتحقق حال إدخال المشروعات المصرية فى المغرب ضمن الميزان التجاري.

أضاف أن الجانب المصري يتواصل مع توكيل“رينو” لإعادة إحيائه فى السوق المحلي، وبحث التحديات التى تواجه الشركة وطرق التغلب عليها حتى يمكن تحقيق التنافسية المطلوبة.

وقال نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربى، إن توصيات المنتدى أسفرت عن ضرورة تعزيز التجارة المستدامة بين البلدين فى مجال الصناعات المكملة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.

هيبة: هيئة الاستثمار تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المغربية

وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر فتحت المجال للشركات المحلية للاستثمار فى المغرب بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام بين البلدين من خلال بناء شراكات صناعية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح الشعبين.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الهيئة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للاستثمارات المغربية، وتسهيل جميع الإجراءات فى خطوة لتعزيز الاستثمارات المشتركة ، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة شركة“جنباى رويال” فى مصر، إن من أبرز الملفات التى جرت مناقشاتها بالملتقى أمس ، هي إطار جهود توطيد العلاقات المشتركة مابين البلدين وخاصة قطاع السيارات وزيادة التعاون بالقطاع وتطوير المبادلات التجارية.

وكانت العلاقات الاقتصادية بين مصر و المغرب ، شهدت أزمة في تدفق التجارة ، إثر تعليق المغرب دخول عدد من البضائع المصرية رداً على عدم قبول مصر للسيارات المغربية.