النواب يبحث عن صيغة عادلة لـالإيجار القديم

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اجتماعات أمس الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن إعادة التوازن للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال المناقشات أن هناك فرقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، مشيرًا إلى أن الملكية تمنح صاحبها حق التصرف الكامل والاستغلال، بينما يقتصر حق المستأجر على الانتفاع بالشيء مقابل أجر ولمدة محددة.

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ولفت، إلى أن مشكلة الإيجار القديم تكمن فى أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثانى ثبات الأجرة، مضيفا:“لا الحكومة ولا النواب سينحازون لطرف على حساب طرف آخر .. والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين”.

من جانبهم رحب خبراء القطاع العقاري وممثلي المتضررين من القانون الحالي، بمشروع القانون الجديد.

قال أشرف شوقي، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، لـ”البورصة”، إن مشروع القانون الجديد يسعى لتحرير العلاقة الإيجارية بطريقة عادلة ومتوازنة، تعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر.

أضاف أن القانون يتفق مع المطالب الأساسية التي رفعتها الجمعية منذ سنوات، ويستهدف تصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة طوال عقود.

أوضح شوقي، أن الهدف الأساسي من المشروع العودة إلى القانون المدني الذي يعتمد على مبدأ التراضي والتوازن بين الطرفين، معتبرًا أن تقديم الحكومة للمشروع يُعد خطوة إيجابية تستحق الإشادة.

كما شدد على أن الحديث عن المتضررين لا يجب أن يقتصر على الملاك فقط، بل يشمل المستأجرين الذين يقطنون في شقق آيلة للسقوط، بما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، بسبب التمسك بوحدات إيجارية زهيدة في عقارات متهالكة.

ونفى شوقي أن يكون مشروع القانون وسيلة لطرد المستأجرين من مساكنهم، مؤكدًا :”المسألة لا تتعلق بالطرد، فلا يوجد مستأجر سيتم طرده من شقته، بل نحن بصدد تصحيح أوضاع غير عادلة”.

وأوضح أن هناك وحدات سكنية مهددة بالانهيار بسبب تهالك المباني، وهو ما يشكل خطرًا على حياة قاطنيها، ولا يمكن السكوت عنه.

أشار شوقي إلى أن القانون يمنح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بعدها يتم التحرير التدريجي للعقود، بما يسمح بالعودة إلى التفاوض والاتفاق على قيمة إيجارية عادلة، دون أن يؤدي ذلك إلى الطرد القسري لأي مستأجر.

لفت شوقي إلى أن القانون سيسهم في عودة حوالي 450 ألف وحدة سكنية مغلقة إلى السوق العقاري، وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض أسعار الإيجارات بوجه عام، مؤكدًا أنه بإقرار التعديلات، سنصل تدريجيًا إلى توازن إيجاري حقيقي يحترم المالك ويحمي المستأجر.

وشدد عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، على ضرورة التفرقة بين المستأجر القادر وغير القادر قبل إصدار القانون الجديد.

وأوضح أن الوحدات السكنية الآيلة للسقوط يجب أن تكون أولوية قصوى ضمن بنود القانون، مضيفًا أن من يسكنون في مثل تلك الأماكن هم الأولى بالرعاية بعد صدور القانون.

وطالب حجازي، بإنهاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالمستأجرين الأجانب، مشيرًا إلى أن هناك أجانب يستأجرون وحدات سكنية بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 8 جنيهات شهريًا، في الوقت الذي تحتاج فيه الفئات الأولى بالرعاية إلى هذه الوحدات.

وتتضمن التعديلات المقترحة وفقًا للمادة الثانية، أن“تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بعشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى قدره ألف جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى”.

أما الوحدات غير السكنية، فتتضاعف إيجاراتها خمس مرات وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة، بينما تقر المادة الرابعة بزيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة القانونية المستحقة.

وتضع المادة الخامسة حداً زمنياً واضحاً لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون، حيث تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، ما لم يتم التراضي على خلاف ذلك.

وتؤكد المادة السادسة على التزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه المهلة، مع منح المالك الحق في التقدم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية في حال الامتناع، دون الإخلال بالحق في التعويض.

كما يُتاح للمستأجر التظلم أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ قرار الإخلاء.

وحرص المشروع على البُعد الاجتماعي، إذ تمنح المادة السابعة المستأجرين المتضررين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، وفقًا لقواعد يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.