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أمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة- أسماء

أمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة- أسماء

2025-05-04 03:16:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تأثرت المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكاثرت كميات الغيوم وهطلت زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، وكانت غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد.
وشهدت أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى لفترات قصيرة زخات متقطعة من المطر اصطحبها الرعد.
ونشرت إدارة الأصاد الجوية، مقاطع فيديو لهطول الأمطار في عمان والعقبة والكرك والطفيلة.وتوقعت إدارة الأرصاد أن، تضعف فرص هطول المطر تدريجيا في ساعات الليل، مع بقاء الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 22 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 20 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 8، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6، وفي مناطق البادية 26 - 13، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 18 درجة مئوية.

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