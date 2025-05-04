مطورون: إعادة تقييم أراضى المجتمعات العمرانية ضرورة ملحة

MENAFN - Al-Borsa News) طالب مطورون عقاريون وخبراء السوق ، الحكومة بإعادة تقييم أسعار الأرضي المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ، ووضع سعر رمزي للطروحات.

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة، أن أسعار الأراضي المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية مبالغ فيها جدا.

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وأضاف أن خفض أسعار الأراضي سيضاعف عدد المستثمرين داخل القطاع، مطالبا بوضع سعر عادل وآمن للمطورين، لأن أسعار الأراضي التي تم طرحها تباع زيادة عن سعرها بنسبة 40% ـ حسب تأكيده.

أوضح العسال، أنه حال قيام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بإعادة تقييم الأسعار، فإن ذلك سيسهم في تحديد سعر عادل للوحدة وإعادة ضبط السوق.

وقال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب على وزارة الإسكان إعادة النظر في أسعار الأراضي آلتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية للمطورين.

واضاف أن المشكلة لا تقتصر فقط على أسعار الأراضي إنما هناك عامل آخر هو سعر الفائدة، مطالبا بخفض الفائدة إلى 10%.

كما طالب بمد فترة التقسيط، كي ينعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية، ويسهم في حدوث حالة من الرواج داخل القطاع.

وقال الدكتور محمد مصطفى القاضي عضو جمعية رجال الأعمال وخبير التخطيط العمراني، إن الأراضي آلتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية على المطورين، تكون أسعارها عالية جداً، وبالتالي تؤثر تأثيرا مباشر على أسعار الوحدات النهائية.

وأوضح أن الأسعار التي تعلنها الدولة، تمثل أسعار“الكاش”، مضيفا أن أكثر من 98% من المطورين يعتمدون على نظام التقسيط في عملية الشراء.

أشار القاضي، إلى أن أسعار الأراضي آلتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، يرتفع ثمنها عن السعر الحقيقي بأكثر من 50%، مطالبا الدولة بطرح جزء كبير من الأراضي على المستثمرين بأسعار رمزية للمساهمة في إعادة الرواج للسوق العقاري مرة أخرى، خصوصا بعد خفض الفائدة.

وطالب الحكومة بإعادة تقييم الأسعار مرة أخرى، كي يتم مجابهة حالة التضخم السائدة داخل القطاع.

وتابع أن أسعار الأراضي المطروحة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية ، تمثل 25% من التكلفة النهائية للوحدة.

كما طالب بطرح الأراضي بأسعار رمزية على المستثمرين، وإعادة هيكلة ذلك في عملية تحصيل الضرائب، مضيفا أنه حال تخفيض أسعار الأراضي بنسبة تقترب من 70%، سيكون لذلك مردود غير طبيعي يتمثل في جذب مزيد من الاستثمارات نحو القطاع العقاري.