الاردن .. تعليمات تسمح بسحب (ممارسة التصنيع الدوائي)

خبرني - سمحت تعليمات جديدة لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بسحب شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي، ورخصة التصنيع، وتعليق خطوط الإنتاج المرتبطة بها، إذا خالف موقع تصنيع الأدوية أسس اعتماده وإعادة تقييمه وإلغاء اعتماده المعمول بها.

ووفق تعليمات جديدة لهذه الأسس، صدرت أمس، فإنه "يحق كذلك للمدير العام تعليق العمل بتلك الشهادات وخطوط الإنتاج المرتبطة بها، وإلغاء اعتماد موقع تصنيعي، أو تعليق خط، أو خطوط إنتاج في حال مخالفة مواقع تصنيع الأدوية لهذه الأسس"، بحسب الغد.

وألزمت تعديلات جديدة على التعليمات "المدير الفني في المصنع المحلي بإعلام قسم الرقابة والتفتيش في المديرية خطياً قبل إجراء أعمال الصيانة، أو التغييرات الحاصلة في مناطق الإنتاج، والمرافق المرتبطة بها، ليتم اتخاذ الإجراء المناسب، والمتابعة من قبل قسم الرقابة والتفتيش".

وعدلت التعليمات قائمة الدول التي يحق لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء اعتمادها بناء على توصية اللجنة، والاستعاضة عنها بدلاً من التفتيش إذا كانت شهادة حرية بيع تمثل خط أو خطوط الإنتاج المراد اعتمادها، أو شهادة (GMP) معتمدة من الجهة المسؤولة في دولتين من دول أستراليا، والنمسا، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، وهولندا، والسويد، وسنغافورة، والبرازيل، والدنمارك، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال، والنرويج، وأيرلندا.

كما يمكن إرفاق الشهادة نفسها إذا اعتمدت من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية، أو من الوكالة الأوروبية للأدوية، أو من الجهات المسؤولة في إحدى دول اليابان، أو كندا، أو سويسرا، أو بريطانيا.

وفي حال الإنتاج التعاقدي بين مصانع الأدوية المحلية والخارجية، يتم الاكتفاء بشهادة حرية بيع مصدقة أصولياً لخط، أو خطوط الإنتاج المراد اعتمادها من الجهات المسؤولة في دولة واحدة فقط من الدول سابقة الذكر.

تعديل مهام

وعدلت التعليمات مهام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحيث تتولى عملية اعتماد مواقع تصنيع الأدوية، والمستحضرات الصيدلانية، وحليب الرضع، والتركيبة الخاصة بهم، إلى جانب تلك التي تُصنّع المواد الفعالة الكيميائية المحلية، والمواد الفعالة البيولوجية المحلية والخارجية.

ومن بين مهامها كذلك، إضافة خط أو خطوط إنتاج لموقع تصنيعي، وإعادة تقييم مواقع التصنيع، وتعليق وفك تعليق، وإلغاء اعتمادها كذلك.

وتُطبق التعليمات على المواد المحددة بالقانون، باستثناء مستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية، وما تقرره اللجنة العليا، والمواد الفعالة للمصانع المحلية، وتلك المشعة والمستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي.

وعدلت التعليمات الجديدة شروط التقدم بالطلبات؛ إذ يقدم طلب اعتماد موقع التصنيع لخط، أو خطوط إنتاج معينة، أو اعتماد خط إنتاج إضافي حسب خطوط الإنتاج من الصيدلي المسؤول في المستودع، أو المدير الفني المسؤول عن مصنع الأدوية المحلي، وتبت اللجنة في هذا الطلب خلال مدة أقصاها 180 يوم عمل.

وأفردت بنداً لاعتماد موقع التصنيع للمستحضرات البيولوجية لخط، أو خطوط إنتاج معينة، أو اعتماد خط إنتاج إضافي حسب خطوط الإنتاج الواردة، ابتداء من موقع تصنيع المادة الفعالة، وانتهاء بالمستحضر النهائي من الصيدلي المسؤول في المستودع، أو المدير الفني المسؤول عن مصنع الأدوية المحلي.

ولا بد أن يرفق ملف مستحضر يصنع على خط الإنتاج المطلوب اعتماده، أو مع معاملة نقل، أو إضافة موقع تصنيع لمستحضرات مسجلة لدى المؤسسة، وفي حال كان خط الإنتاج معتمداً لدى الجودة، تتم دراسته وتقييمه من اللجنة لتبت في طلب اعتماد الموقع خلال 180 يوما.

كما عدلت التعليمات ما يختص ببند استثناء الفيتامينات والأنزيمات والمواد الفعالة التي يضاف إليها مواد أخرى لأغراض التآزر، أو لتعزيز الثباتية، والتي تنطبق عليها متطلبات مواقع التصنيع للمواد الفعالة، وباستثناء المستحضرات البيولوجية، يقدم طلب اعتماد المواقع التصنيعي للمنتج الوسيط من قبل الصيدلي المسؤول في المستودع، أو المدير الفني في مصنع الأدوية المحلي.

المواد المشعة

وأضافت التعليمات بندا لطلب اعتماد مواقع تصنيع المواد المشعة المستخدمة في الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي، والذي سيكون من خلال الصيدلي المسؤول في المستودع، أو المدير الفني المسؤول عن مصنع الأدوية المحلي، وتبت فيه اللجنة خلال مدة أقصاها 180 يوم عمل.

ومن بين التعديلات الجديدة، تقديم طلب لاعتماد مواقع تصنيع المواد الفعالة الكيميائية أو الطبيعية المحلية من المدير الفني في المصنع المحلي، وتبت اللجنة في طلبه خلال مدة أقصاها 180 يوم عمل.

كما سمحت بتقديم طلب إعادة تقييم مواقع التصنيع الخارجية المقرر إعادة تقييمها من الصيدلي المسؤول في المستودع، أو المدير الفني المسؤول في مصنع الأدوية المحلي، وترفع اللجنة توصياتها للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

كما أدخلت تعديلات جديدة على حالات التفتيش على مواقع التصنيع، والتي تكون إما في حالة اعتماد موقع تصنيع جديد، أو خط إنتاج إضافي، ووجود تعديلات أو مخالفات في موقع التصنيع.

ومن بين الحالات الأخرى، عدم اجتياز مستحضرات الموقع التصنيعي للفحص المخبري لأسباب جوهرية تؤثر على سلامة وفاعلية المستحضر، ومتابعة اعتماد موقع تم تصويب أوضاعه استناداً إلى تقرير تفتيش سابق، وعند حدوث استرجاع أو تنبيه سريع.

وأضافت التعديلات بنداً في التفتيش، إذ بهدف اعتماد مواقع التصنيع لخط، أو خطوط الإنتاج المعنية بما فيها المواقع التصنيعية التي تقوم بخطوة وسيطة تجاه المستحضرات، يتم التفتيش عليها، بقرار من اللجنة بعد دراسة المتطلبات من هذه التعليمات.

أما فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية، فيتم التفتيش ابتداء من موقع تصنيع المواد الفعالة، وانتهاء بموقع تصنيع المستحضر النهائي.