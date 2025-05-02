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الملك يلتقي مع رئيس جمهورية مونتينيغرو

الملك يلتقي مع رئيس جمهورية مونتينيغرو

2025-05-02 03:15:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، مع رئيس جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) ياكوف ميلاتوفيتش في مدينة تيفات الساحلية.
وبحث الزعيمان العلاقات الثنائية، وسبل التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياحة والزراعة والنقل والاستثمار والاقتصاد الرقمي والصحة، وتعزيز التنسيق القائم في مكافحة الإرهاب ضمن "مبادرة اجتماعات العقبة".
وتناول اللقاء الجهود المبذولة للتوصل لتهدئة شاملة بالإقليم، ووقف الحرب على غزة واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.
وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
بدوره، ثمن الرئيس ميلاتوفيتش دور الأردن في نشر قيم الوئام بين الأديان، معربا عن حرص بلاده على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المملكة في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
وتضمنت زيارة جلالة الملك جولة في ميناء "بورتو مونتينيغرو"، الذي يضم مرافق سياحية عديدة.
وكان رئيس جمهورية مونتينيغرو في مقدمة مستقبلي جلالة الملك في مطار تيفات.


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