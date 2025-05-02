إدارة ترامب تقترح خفض 163 مليار دولار من الميزانية الاتحادية

MENAFN - Al-Bayan) كشفت بيانات البيت الأبيض الصادرة اليوم"الجمعة" أن مشروع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لميزانية 2026، سيشهد خفض الإنفاق العام غير العسكري بمقدار 163 مليار دولار، مع زيادة الإنفاق على مجالات الأمن القومي.

وتظهر الخطة رغبة ترامب في تضييق الخناق على برامج ومبادرات التنوع الاقتصادي الرامية إلى معالجة تغير المناخ. لكنها لا تتضمن تفاصيل حول ما يريده ترامب بشأن ضرائب الدخل، أو الرسوم الجمركية، أو برامج الاستحقاقات، أو عجز الموازنة، ما يُشير إلى التحدي الذي يواجهه الرئيس عندما يعد بخفض الضرائب وسداد أقساط الدين العام دون الإضرار بالنمو الاقتصادي بشكل كبير.

ورغم أن مشروع الميزانية الذي تعده الحكومة لا يصبح قانونا ساري المفعول قبل موافقة الكونغرس عليه، فإنه يُشكل معيارًا لمناقشات السنة المالية المقبلة.

وتحظى هذه الميزانية الأولى منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والتي تمثل غالبًا بيانًا للقيم التي تنحاز إليها الإدارة الأمريكية، بأهمية إضافية تتمثل في تحديد أهداف الرئيس الجمهوري في ولايته الثانية، إلى جانب حزبه في الكونغرس.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الخطة أظهرت انضباطًا مالياً في ظل مشاكل عجز الموازنة المرتفع باستمرار. و لم تتضمن الميزانية التي صدرت "الجمعة" توقعات بشأن الاقتراض الحكومي.

وأضاف جونسون أن "خطة ترامب تضمن استخدام كل دولار من أموال دافعي الضرائب في خدمة الشعب الأمريكي وليس خدمة جهاز بيروقراطي متضخم ولا مشروعات ذات أولوية حزبية".

وقالت السيناتور باتي موراي، العضوة الديمقراطية بمجلس الشيوخ ، إن تخفيضات الإنفاق في الميزانية قد تكون في نهاية المطاف أكثر تطرفًا مما اقترحته الإدارة، مشيرةً إلى أن الميزانية لا توفر مستويات تمويل لبرامج مثل برنامج "هيد ستارت".

وأضافت موراي: "لقد أوضح الرئيس ترامب أولوياته تماما، فهو يريد إلغاء تمويل البرامج التي تساعد الأمريكيين العاملين، بينما يمنح المليارديرات أمثاله إعفاءات ضريبية ضخمة، ويرفع الضرائب على الأمريكيين من الطبقة المتوسطة برسومه الجمركية المتهورة".

وتهدف الميزانية إلى خفض الإنفاق التقديري بنسبة 7.6 % إجمالًا العام المقبل، لكنها تتضمن زيادة بنسبة 13% في الإنفاق على الأمن القومي.











