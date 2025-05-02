(بطاقة اللجوء وكلب العائلة) كلّ ما استطاع جُمعة زوايدة إنقاذه من بيته في مخيم جنين

اقتحمت قوات إسرائيلية مخيّم جنين بالضفة الغربية المحتلة، في الليل، وبدأت تأمر سُكان المخيم البالغ عددهم 20 ألفاً بمغادرة منازلهم، لكنّ جمعة زوايدة -البالغ من العمر 66 عاماً- أصرّ على البقاء.

قال جمعة: "جميع أفراد عائلتي غادروا، لكنني أخبرتهم بأن عَلَيَّ البقاء، وإذا ما داهمتْ قوة إسرائيلية منزلنا، أريد أن أكون موجوداً لأوقف هدْم المنزل".

مرّت ثلاثة أيام من الخوف، لم يتوقف فيها صوت إطلاق النار والانفجارات، وأزيز الطائرات المسيّرة التي تجوبُ فوق المنازل، وتُبلّغ أوامر لا يستطيع جمعة تمييزها لفرط الضوضاء.

ثم انقطعتْ المياه والكهرباء، وأخذت بطاريّة الهاتف المحمول تفرغ من الشحن، وظنّ جمعة أنه لا يمكنه البقاء أكثر من ذلك.

والآن، بعد ثلاثة أشهر، يقف جمعة فوق رابيةٍ في مدينة جنين، يُطّل منها على "مدينة الأشباح" حيث مخيم اللاجئين.

ويحاول جمعة أن يتبيّن إن كان منزله من بين المنازل التي دمّرتها القوات الإسرائيلية في أثناء عملياتها ضد جماعات مُسلحة فلسطينية كانت موجودة في المخيم.

ومن فوق الرابية، التي يقف عليها جمعة زوايدة، يمكن سماع أصوات التفجيرات المستمرة في المخيم.

يقول جمعة وهو يغالب عواطفه: "بعض الناس أخبروني أنهم يعتقدون أن منزلي قد تهدّم، لكنْ من دون أن يؤكدوا ذلك".

يُذكر أن لجُمعة تسعة أبناء، وكان يعمل في مجال البناء.

وأقام جمعة مدة ثلاثة أشهر في مدرسة تحوّلتْ إلى ملجأ للنازحين من سكان المخيّم، قبل أن ينتقل إلى مكان خاص بإقامة الطلاب الجامعيين حيث يعيش الآن رفقة أخيه.

وقبل أن تندلع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت إسرائيل بالفعل منخرطة في حملة عسكرية ضد مجموعات مسلحة في الضفة الغربية.

وظهر عدد من تلك المجموعات المسلحة في معسكرات المخيّم المكتظة بالسكان.

وقد أُقيمَ مخيم جنين بالأساس لاستقبال الفلسطينيين الذين أُخرِجوا من ديارهم إبان حرب عام 1948 التي أعقبت قيام دولة إسرائيل.

وترتبط المجموعات الأساسية في مُخيم جنين بحركتَي الجهاد الإسلامي وحماس.

ويشنّ مقاتلو تلك المجموعات هجمات ضد القوات الإسرائيلية في معظم الوقت، فيما يشنّون بين الحين والآخر هجمات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.

ومن غير المعلوم عددُ هؤلاء المقاتلين الفلسطينيين على وجه الدِقّة، لكنّ صحفيين محليين يقولون إنّ عددهم كان حوالي 150 مقاتلاً في مخيم جنين، قبل العمليات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل بالاشتراك مع السُلطة الفلسطينية.

وشنّت السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاءً من الضفة الغربية، حملتها في مخيّم جنين في ديسمبر/كانون الأول 2024، ولم تنسحب قوات السُلطة من المخيم إلا عندما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عمليتها الرئيسية هناك في يناير/كانون الثاني.

ويطلق وزير الدفاع الإسرائيلي على المخيّمات اسم "أعشاش الإرهاب"، وفي يناير/كانون الثاني كثّفت إسرائيل حملتها ضد المجموعات المسلحة التي تعمل داخل المخيمات.

واقتحمت القوات الإسرائيلية عدداً من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية وحاصرتها.

وأمرت القوات الإسرائيلية سُكان تلك المخيمات، البالغ عددهم عشرات الآلاف، بالنزوح، وبدأت في موجة من هدم المنازل، بينما منحت بعض السُكان مُهلة موجزة لجمع أغراضهم.

وبالفعل منعتْ إسرائيل، أو كادتْ تمنع، الفلسطينيين تماماً من الدخول إلى المخيمات، كما أن القوات الإسرائيلية لا تعلن عن المباني التي تهدمها، مما ترك العديد من الفلسطينيين النازحين قَلقين بشأن العودة إلى تلك المنازل، التي ربما لم تعُد قائمة.

وتقدّر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين، الأونروا، أعداد المباني التي هدّمتها إسرائيل بنحو 260 بناية على الأقل تضم نحو 800 شقة سكنية، وذلك في أثناء عملية "الجدار الحديدي".

وركزّت إسرائيل عملياتها على ثلاثة مخيمات أكثر من غيرها في شمال الضفة الغربية هي: مخيم جنين، وطولكرم ومخيم نور شمس.

وتقدّر الأونروا أعداد النازحين من المخيمات منذ يناير/كانون الثاني بنحو 42 ألف شخص على الأقلّ.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في عملياته 60 مقاتلاً، كما اعتقل 280 آخرين.

بينما يقول مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية إن 100 قُتلوا في الضفة الغربية منذ بداية العملية في يناير/كانون الثاني حتى اليوم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش كان يدمّر أسلحة وبنية تحتية "على نطاق واسع"، مشيراً إلى أنه أعطى تعليماته للجيش بالبقاء في مخيمات اللاجئين لمدة عام، وبمنْع السكان من العودة إلى هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي لبي بي سي، إن "الميليشيات تستخدم المدنيين كدروع بشرية كما تُعرّض حياتهم للخطر عبر زرْع عبوات ناسفة وإخفاء أسلحة".

في الأول من مايو/ أيار، سلّمت إسرائيل للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خريطة جديدة تضم 106 مبانٍ قالت إنها ستقوم بهدمها في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة "لأغراض عسكرية".

وأضاف الإعلان الإسرائيلي أن السكان يمكنهم التقدم بطلب للعودة لفترة قصيرة إلى منازلهم لاسترجاع الحاجيات الأساسية ضمن مهلة زمنية محدودة.

وتقول وكالات إغاثية إن الحملة الإسرائيلية تسببت في أكبر عملية نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عقود.

وقال رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية إنّ "ما يحدث لم يسبق له مثيل، سواء على صعيد عدد المشرّدين أو حجم الدمار - لم نرَ شيئاً شبيهاً منذ عام 1967"، في إشارة إلى السنة التي بدأت فيها إسرائيل احتلالها العسكري للضفة الغربية.

في أثناء تصوير مقابلة مع رئيس بلدية جنين محمد جرّار، رصد فريق بي بي سي احتجاز إسرائيل لعدد من الفلسطينيين، بينهم عُمال في البلدية بينما كانوا يحاولون دخول المخيّم لإزالة الحواجز من طريقٍ مؤدّية إلى مستشفى قريب.

وظل هؤلاء العُمّال رهن الاحتجاز الإسرائيلي لمدة ثلاث ساعات قبل إطلاق سراحهم.

وقال جرّار: "ثمة عقبات كبرى، على صعيد تقديم الخدمات للمواطنين. فكما يعلم الجميع، تحطّمت البِنية التحية بالكامل في مخيّم جنين".

وأضاف جرّار: "هدف إسرائيل هو محاولة أن تجعل مخيم جنين مكاناً يستحيل العيش فيه، وأنا أقول لكم إن المخيّم بالفعل بات غير صالح نهائياً للعيش".

وأدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على مخيّمات اللاجئين في الضفة الغربية إلى استحالة الوصول إلى معلومات بشأن ما يحدث في الداخل، بما في ذلك حجم الدمار، حسبما يقول مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية.

ونعودُ إلى جمعة زوايدة؛ حيث إنه أحد هؤلاء المشردين الفلسطينيين الذين مُنحوا إذناً من جانب القوات الإسرائيلية لكي يقوموا بزيارة قصيرة لبيوتهم من أجل استرجاع متعلقاتهم.

وبالكاد، تمكّن جُمعة من التقاط بطاقة الأمم المتحدة للاجئين الخاصة به، كما استطاع أن يُحضر معه كلب العائلة.

وبعد مرور شهرين، أصدرت إسرائيل خريطة تفيد بأن أكثر من 90 بناية في جنين تحتاج إلى الهدم. وبدا أنّ منزل جمعة زوايدة كان من ضمن هذه المنازل التي اشتملت عليها خريطة الهدم الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي لبي بي سي إنّ هدْم هذه المنازل كان ضرورياً من أجل تحسين "حرية الحركة" أمام قواتها، لكن من دون أن تؤكد ما إذا كان منزل جُمعة زوايدة تم تدميره بالفعل أم لا.

صوَر الأقمار الاصطناعية قبل وبعد

قارن فريق بي بي سي خريطة الهدم التي أصدرتها إسرائيل في مارس/آذار بصورة التقطتْها الأقمار الاصطناعية لمخيّم جنين بعد أسبوع.

ونستطيع أن نجزم بأنه بحلول الـ27 من مارس/آذار، كان بالفعل قد هُدم ما لا يقل عن 33 منزلاً ضمن القائمة، بينها منزل جمعة زوايدة.

وتُظهر صورة القمر الاصطناعي أن العديد من أعمال الهدم وقعت منذ يناير/كانون الثاني، فيما تكشف الصورة عن إنشاء القوات الإسرائيلية عدداً من الطُرق الجديدة حيث كانت تقوم منازل للفلسطينيين من قبل.

ويتساءل جمعة زوايدة: "لمَ هدموا بيتي؟ أريد أن أعرف. أريد من الجيش الإسرائيلي أن يعطيني تبريراً. لا علاقة لي بالمسلحين. أنا شخص مسالم. تقلّبتُ بين الأعمال والوظائف على مدى 50 عاماً لكي أشيّد هذا البيت".

ورغم علمه بهدم منزله، لا يزال جمعة زوايدة يصرّ على العودة، يقول النازح الفلسطيني "لن أغادر المخيم. إذا لم يسمحوا لي ببناء بيتي من جديد، فسوف أنصبُ خيمة في مكانه. أَوَلَمْ يكفِ تشريدُ أهلنا في عام 1948، حتى نواجه نحن أيضاً المصير ذاتَه مجدداً؟".