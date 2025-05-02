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تحذير للمسافرين: هذا المطار هو الأكثر رعبًا في العالم - صور

تحذير للمسافرين: هذا المطار هو الأكثر رعبًا في العالم - صور

2025-05-02 10:12:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لا أحد يرغب في أن يكون على متن طائرة تحط أو تُقلِع من مطار يُعتبر "الأكثر رعبًا في العالم". لذا كنصيحة، تجنّب قدر المستطاع مطار جيزبورن في نيوزيلندا!
يُنصح المسافرون بتجنّب هذا المطار إذا أمكن، فهو من أغرب المطارات عالميًا بسبب تقاطع خط سكك حديدية مع مدرجه الرئيسي. تخيّل مشهدًا فريدًا حيث تهبط طائرة أو تُقلِع بينما يعبر قطار بخاري من نوع "جيزبورن سيتي فنتج ريلوي" نفس المدرج في الوقت ذاته!
رغم أن هذا المشهد قد يبدو مرعبًا للركاب والطيارين على حد سواء، إلا أن القطارات تعبر المطار نحو 15 مرة سنويًا فقط، وتحديدًا خلال موسم الصيف وعند زيارة السفن السياحية، إذ يجذب هذا التقاطع الغريب الكثير من السياح الفضوليين. ويتطلب الأمر تنسيقًا دقيقًا بين مراقبي الحركة الجوية وطاقم القطار، خاصة أن المطار يستقبل أكثر من 60 رحلة سنويًا، وهو شريان رئيسي يربط منطقة جيزبورن النائية ببقية أنحاء نيوزيلندا.






روسيا اليوم


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