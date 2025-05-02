فعاليات معرض مسقط مستمرة بسلسلة فعالياتها في يومها الثامن

MENAFN - Palestine News Network ) سلطنة عُمان /PNN / براء عماد - تستمر فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في اليوم الثامن، والذي انطلق تحت شعار التنوع الثقافي ثراء للحضارات، وسط أجواء جميلة ومتناغمة بتنظيم على مستوى ضخم ومتابعة متواصلة لينعكس بذلك حجم الجهد المبذول من العمانيين ليكون المعرض كما يليق به وبهذا البلد الضارب في التاريخ، كما ويركز المعرض على استحضار الأفكار المتجددة لتقديم كل ما هو جديد ومميز، ويأخذ المعرض بعين الاعتبار التسهيل على الزائرين والمشاركين وصولهم إلى المعرض والاستمتاع بالتجربة.

ويستقطب المعرض كافة الفئات لزيارة المعرض والتحول في أركانه سواء شخصيات رسمية أو دبلوماسية أو حتى الطلبة الذين يبدون اهتماما خاصا بالقراءة والمطالعة والاستماع بالجلوس بين الكتب المتنوعة والعوض بها على حسب وصف إحدى الطالبات الزائرات إلى المعرض.

كما ويشارك في المعرض ناشرين من كافة الدول العربية ومختلف الدول الأجنبية مثل كندا وسلطنة بروناي والمملكة المتحدة وغيرهم الكثير.

يشار إلى أن معرض مسقط حافل ويزخر بالندوات والجلسات الحوارية وتوقيع كتب بعض الكتاب والشعراء،

وفي هذا السياق حملت جلسة حوارية نظمت مؤخرا عنوان مجلس التعاون: شراكة وإزدهار وقد تحدث فيها كل من سفير المملكة العربية السعودية في عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان و سفير دولة الكويت في عُمان الدكتور محمد ناصر الهاجري، وأدار هذه الجلسة العميد متقاعد ناصر الزدجالي.

وضمن اهتمام المعرض بالتغطية الإعلامية وتقديرا للدور الإعلامي تم دعوة ما يقارب 70 إعلاميا من مختلف الوسائل الإعلامية العربية والاجنبية ليكونوا جزء اساسي في التغطية الإعلامية الناجحة للمعرض.

هذا وأشادت شيخة المحروقية مدير عام الإعلام الخارجي المنتدبة في وزارة الاعلام بجهد الاعلاميين وثمنت دورهم الهام ورحبت بهم خلال اجتماع جمعها معهم، وأبدت استعداد وجهوزية المعرض لتقديم كل ما يحتاجه الإعلامي لإنتاج محتواه أو مادته الخاصة بالمعرض.

ويشهد معرض مسقط الدولي للكتاب يوم السبت القادم الثالث من أيار اليوم الختامي له لهذا العام.