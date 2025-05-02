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11 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الجمعة، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيّم البريج وسط قطاع غزة.
كما استشهد فلسطينيان، بقصف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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