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11 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

11 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

2025-05-02 05:04:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الجمعة، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيّم البريج وسط قطاع غزة.


كما استشهد فلسطينيان، بقصف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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