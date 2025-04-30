الخطبة وأهلية الزواج

MENAFN - Al-Bayan) دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيز التنفيذ بتاريخ 15/4/2025 وسنتناول التعديلات الواردة به ضمن عدة مقالات تبدأ بالمقال الحالي، وتضمن المرسوم بقانون عدة تعديلات جوهرية اعتمد فيها التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة به، وتناول بالتعديل الأمور المالية بين الخاطب والمخطوبة خلال فترة الخطبة ومدى أحقية كل طرف في الهدايا والمهر حال انتهاء الخطبة لأي سبب من الأسباب.

فذهب إلى أن الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به ولا تعد الخطبة زواجاً، كما أن لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة، وهنا تثور الإشكالية حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة خاصة فيما يتعلق بحق كل منهما في الهدايا أو المهر، ولذلك نص القانون سالف الإشارة إليه على أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر، وقد نصت المادة رقم ((14)) من ذات القانون على أنه: ((إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على 25 ألف درهم إذا كانت قائمة وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يُستهلك بطبيعتها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يُسترد شيء من الهدايا)).

أما فيما يتعلق باسترداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة فأشارت المادة ((15)) من القانون أن: ((إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إذا كان قائماً وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض، وإذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف، وكان العدول عن الخطبة بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، أما إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض)).

وتناول القانون تنظيم مسألة أهلية الزواج فحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وإذا طلب الزواج من لم يبلغ سن 18 سنة ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى المحكمة، وإذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد على 30 سنة فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.

ونصت المادة رقم ((24)) على أن: ((إذا منع الولي ولو كان الأب المرأة التي له الولاية عليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، تتولى المحكمة تزويج المرأة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض من تراه مناسباً بإجراء العقد)).

وتناولت المادة رقم ((50)) حالة امتناع الزوجة عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية فنصت على أن، ((للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج، أما إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب)).