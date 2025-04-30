من الأرض إلى الأثير.. الإمارات تستكشف آفاق الفضاء في إكسبو أوساكا

MENAFN - Al-Bayan) "> برزت منصة "مستكشفو الفضاء" في جناح دولة الإمارات ضمن فعاليات "إكسبو 2025 أوساكا- كانساي" كنقطة جذب رئيسية تجسد مسيرة الدولة في استكشاف الفضاء من الإنجازات الطموحة إلى رؤى المستقبل، حيث تستعرض المنصة المراحل المتقدمة من البرامج الفضائية الإماراتية.

ومن "مسبار الأمل" وصولا إلى "المستكشف راشد"، ومشاريع استكشاف الكويكبات، تعكس هذه المحطات التزام الدولة بتوسيع آفاق المعرفة وتمكين الجيل الجديد من رواد الفضاء، حيث تسلط بدورها منصة "الحالمون المنجزون.. استكشاف الفضاء" الضوء على القيادات الإماراتية الشابة الطموحة في قطاع الفلك والفضاء.

وبصفتها الشريك الرسمي في منطقة "مستكشفي الفضاء" ضمن الجناح الوطني، تلعب شركة "سبيس 42" دورا محوريا في إثراء هذا المحتوى من خلال تسليط الضوء على مساهماتها في دفع حدود الابتكار الفضائي والتكامل بين التقنيات الذكية والتطبيقات الأرضية، حيث تأتي رعاية "سبيس 42" امتدادا لمهمتهم في دفع حدود الممكن وإلهام الأجيال القادمة، وتحقيق قيمة حقيقية من الأرض إلى الفضاء وما بعدها.

وفي هذا الإطار، أكد سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "سبيس 42"، أن دعم الشركة للجناح الذي يحمل شعار "من الأرض إلى الأثير"، يأتي تجسيدا لرحلة الإمارات من إرثها الغني إلى مستقبل الابتكار والاستكشاف، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى إعادة تعريف كيفية التقاء الاتصالات الفضائية والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لابتكار حلول تُحدث أثرًا ملموسًا في المجتمعات والاقتصادات.

وأوضح آل العلي أن "سبيس 42" تعد أول شركة تكنولوجيا الفضاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات كعنصر أساسي في بنيتها التشغيلية، ما يجعلها شريكا فاعلا في تحقيق طموحات الدولة في الريادة العالمية في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، مع جعل حلول الفضاء أكثر وصولًا وارتباطًا بحياة الإنسان.

وأشار الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بـ "سبيس 42" إلى تطلعهم للتوسع عالميا انطلاقا من المشاركة في إكسبو 2025 أوساكا الذي يشكل محطة لتلاقي الحضارات والعقول، ويعد منبرا رئيسيا للدول للنظر في كيفية تطوير مجالات الفضاء والاستدامة وغيرها، لافتا إلى العلاقات الوطيدة مع اليابان التي اثمرت عن الوصول إلى الفضاء وما بعده.

وأوضح أن خدمات "سبيس 42" تغطي حاليا أكثر من 150 دولة حول العالم، وتشمل محفظتها أكثر من ستة أقمار صناعية تقدم حلولا ذكية للاتصال والتصوير الفضائي، بما في ذلك رصد الكوارث والاستجابة للأزمات، مشيرا إلى أبرز مشاريعهم المتمثلة في إطلاق خدمات التنقل من الجيل المقبل عبر القمر الاصطناعي "الثريا 4"، وتوسيع كوكبة أقمار "فورسايت" المتخصِّصة في رصد الأرض، إلى جانب بناء القمرين الاصطناعيين "الياه 4" و"الياه 5" لدعم العقود الموقّعة مع حكومة دولة الإمارات، والعمل على إنجاز كوكبة الأقمار الاصطناعية الرادارية المتكاملة بحلول 2027، إضافة إلى تطوير أكثر من 15 منتجاً جديداً لتلبية الطلب المتنامي عبر مختلف القطاعات.

وفي لفتة تجسد التقاء التراث بالابتكار، تتوسط منصة "مستكشفو الفضاء" قطعة فنية فريدة لصاروخ مصمم بالكامل من "الخوص" عمل عليه أمهات إماراتيات من "بيت الحرفيين" خلال فترة استغرقت من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث شكلت التحفة شاهدا بصريا على قدرة الأيادي الإماراتية على تحويل المواد التراثية إلى رموز مستقبلية تعبر عن الطموح الوطني في بلوغ الفضاء، وتؤكد على أن الإبداع الإماراتي متجذر في الأصالة وممتد نحو المستقبل.





