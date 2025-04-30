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أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاردن

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاردن

2025-04-30 10:09:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاودت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء، الارتفاع في تسعيرة ثالثة صادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات.
وسجلت أسعار الذهب لعيار 21 في التسعيرة الثالثة 67.4 دينارًا للغرام الواحد لسعر البيع مقابل 65.4 دينارًا لسعر الشراء.
وبلغت أسعار بيع عيارات 24 و18 و 14 على التوالي 77.5 دينار، و59.9 دينار و 45.5 دينار.

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