الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات

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الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات الاتحادية، متمنيا له التوفيق.
وأعرب جلالته في برقية بعثها بهذه المناسبة عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية مع كندا، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.
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