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الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات

الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات

2025-04-30 10:09:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات الاتحادية، متمنيا له التوفيق.


وأعرب جلالته في برقية بعثها بهذه المناسبة عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية مع كندا، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

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