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52,400 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

52,400 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

2025-04-30 10:09:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 35 شهيدا، و109 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,400 شهيد، و118,014 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,308 شهداء، 5,973 إصابة.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN30042025000208011052ID1109491750

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