52,400 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
52,400 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 35 شهيدا، و109 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,400 شهيد، و118,014 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,308 شهداء، 5,973 إصابة.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,400 شهيد، و118,014 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,308 شهداء، 5,973 إصابة.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية