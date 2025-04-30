إطلاق فعالية مركزية في مدرسة بنات كفر نعمة ضمن أسبوع العمل العالمي للتعليم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- واصلت وزارة التربية والتعليم العالي والائتلاف التربوي الفلسطيني، فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم في فلسطين، الذي يأتي ضمن حملة مناصرة سنوية تنظمها الحملة العالمية للتعليم، إذ تم إحياء الطابور الصباحي في مدرسة بنات كفر نعمة الثانوية في تربية رام الله والبيرة، بالتزامن مع فعاليات مماثلة شهدتها مدارس الضفة وغياب مدارس قطاع غزة؛ نتيجة تواصل حرب الإبادة.

جاء ذلك بمشاركة الوزير أمجد برهم، ورئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني رفعت الصباح، ونائب محافظ محافظة رام الله والبيرة وليد حمدان، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام تربية رام الله والبيرة عصام عزات، ورئيس المجلس القروي في كفر نعمة رأفت خليفة، وممثلين عن الأسرة التربوية والائتلاف.

وفي كلمته شدد الوزير برهم على ضرورة إيصال صوت أطفال وطلبة فلسطين إلى العالم الذين جسدوا اليوم في كلماتهم أعمق الحضور وأبلغه في نقل رسالة التعليم المستهدف في قطاع غزة والقدس والأغوار ومسافر يطا وطولكرم وجنين وفي كل المناطق، لافتاً إلى التحديات الكبيرة التي تجابهها مدارس وكالة الغوث، والحملة التي تستهدفها في سياق ضرب مرتكزات الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني، مؤكداً أهمية مواصلة بذل كل الجهود من أجل حماية حقوق الطلبة والكوادر التربوية، وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية وكالة الغوث الدولية.

بدوره، شدد الصباح على حق الأطفال والطلبة الفلسطينيين في التعليم، وأن هذا الأسبوع تتحد فيه الأصوات، وصوت فلسطين هو صوت الضمير، مطالباً بالدفاع عن مدارس فلسطين ومحاسبة كل من ينتهك الحق في التعليم، ولجم الانتهاكات الاحتلالية خاصة الهجوم المتصاعد على وكالة الغوث الدولية الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات، شاكراً القيادة التربوية وجميع أبناء الأسرة التربوية على التعاون في إحياء فعاليات الأسبوع.

بدوره، أكد حمدان أن التعليم هو إرادة بقاء وصمود ومقاومة، وأن هذا الأسبوع يمثل مناسبة لتأكيد الحقوق وفي مقدمتها الحق في التعليم، لافتا إلى الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة بحق التعليم في فلسطين، وأن هذا الأسبوع يحمل أهمية في رسالته ومضامينه الداعمة والمناصرة لمدارس وكالة الغوث الدولية، مثمناً جهود الأسرة التربوية في حماية مرتكزات التعليم وكل القائمين على هذه الفعاليات.

وفي كلمتها الترحيبية؛ أشارت مديرة المدرسة تهاني عطايا إلى أهمية اختيار المدرسة لإحياء فعاليات الأسبوع وما يحمله من دلالات تربوية ووطنية، والتركيز بشكل رئيس على إسناد وكالة الغوث الدولية، معبرة عن شكرها للقائمين على فعاليات هذا الأسبوع.

وألقت الطالبة ندين صدقي كلمة باسم طلبة مدارس فلسطين، طالبت فيها بحماية حق التعليم والدفاع عن أطفال وطلبة مدارس مخيمات اللاجئين في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد وكالة الغوث.

وتخلل الفعاليات؛ إضافة إلى فقرات الإذاعة الصباحية وقراءة رسالة خاصة لهذا الأسبوع، عرض فقرة حوارية بين طالبات المدرسة، ورفع شعارات تطالب العالم بحماية التعليم والدفاع عن وكالة الغوث الدولية في ظل الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له.