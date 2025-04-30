إطلاق فعالية مركزية في مدرسة بنات كفر نعمة ضمن أسبوع العمل العالمي للتعليم

إطلاق فعالية مركزية في مدرسة بنات كفر نعمة ضمن أسبوع العمل العالمي للتعليم
جاء ذلك بمشاركة الوزير أمجد برهم، ورئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني رفعت الصباح، ونائب محافظ محافظة رام الله والبيرة وليد حمدان، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام تربية رام الله والبيرة عصام عزات، ورئيس المجلس القروي في كفر نعمة رأفت خليفة، وممثلين عن الأسرة التربوية والائتلاف.
وفي كلمته شدد الوزير برهم على ضرورة إيصال صوت أطفال وطلبة فلسطين إلى العالم الذين جسدوا اليوم في كلماتهم أعمق الحضور وأبلغه في نقل رسالة التعليم المستهدف في قطاع غزة والقدس والأغوار ومسافر يطا وطولكرم وجنين وفي كل المناطق، لافتاً إلى التحديات الكبيرة التي تجابهها مدارس وكالة الغوث، والحملة التي تستهدفها في سياق ضرب مرتكزات الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني، مؤكداً أهمية مواصلة بذل كل الجهود من أجل حماية حقوق الطلبة والكوادر التربوية، وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية وكالة الغوث الدولية.
بدوره، شدد الصباح على حق الأطفال والطلبة الفلسطينيين في التعليم، وأن هذا الأسبوع تتحد فيه الأصوات، وصوت فلسطين هو صوت الضمير، مطالباً بالدفاع عن مدارس فلسطين ومحاسبة كل من ينتهك الحق في التعليم، ولجم الانتهاكات الاحتلالية خاصة الهجوم المتصاعد على وكالة الغوث الدولية الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات، شاكراً القيادة التربوية وجميع أبناء الأسرة التربوية على التعاون في إحياء فعاليات الأسبوع.
بدوره، أكد حمدان أن التعليم هو إرادة بقاء وصمود ومقاومة، وأن هذا الأسبوع يمثل مناسبة لتأكيد الحقوق وفي مقدمتها الحق في التعليم، لافتا إلى الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة بحق التعليم في فلسطين، وأن هذا الأسبوع يحمل أهمية في رسالته ومضامينه الداعمة والمناصرة لمدارس وكالة الغوث الدولية، مثمناً جهود الأسرة التربوية في حماية مرتكزات التعليم وكل القائمين على هذه الفعاليات.
وفي كلمتها الترحيبية؛ أشارت مديرة المدرسة تهاني عطايا إلى أهمية اختيار المدرسة لإحياء فعاليات الأسبوع وما يحمله من دلالات تربوية ووطنية، والتركيز بشكل رئيس على إسناد وكالة الغوث الدولية، معبرة عن شكرها للقائمين على فعاليات هذا الأسبوع.
وألقت الطالبة ندين صدقي كلمة باسم طلبة مدارس فلسطين، طالبت فيها بحماية حق التعليم والدفاع عن أطفال وطلبة مدارس مخيمات اللاجئين في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد وكالة الغوث.
وتخلل الفعاليات؛ إضافة إلى فقرات الإذاعة الصباحية وقراءة رسالة خاصة لهذا الأسبوع، عرض فقرة حوارية بين طالبات المدرسة، ورفع شعارات تطالب العالم بحماية التعليم والدفاع عن وكالة الغوث الدولية في ظل الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية