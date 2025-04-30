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وقف أمام قبور زوجته وأبنائه.. مشهد أبكى الجزائريين

وقف أمام قبور زوجته وأبنائه.. مشهد أبكى الجزائريين

2025-04-30 02:12:45
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - هزت واقعة مؤلمة الشارع الجزائري خلال الأيام الماضية، حيث أدى انزلاق التربة بمنطقة أرض شباط في ولاية وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) إلى انهيار 5 بيوت مصنوعة من القصدير، ما أسفر عن وفاة أم وأبنائها الثلاثة وإصابة 13 آخرين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد صورة الوالد الذي فقد جميع أفراد أسرته، وهو يقف مصدوماً وحزيناً أمام قبورهم بعد انهيار مسكنهم.

كما دعا رواد التواصل للتضامن معه وضرورة مؤازرته في محنته. كذلك طالب مختصون بضرورة إيجاد حلول لانزلاقات التربة.

"مشكلة تعود إلى عقود"
من جهته، قال عضو نادي الخبراء والمهندسين، سيد علي بشاري، إن "مشكلة الانهيارات الأرضية تعود إلى عقود، وليست وليدة اليوم، إذ تم بناء الكثير من المساكن على أراضٍ هشة خلال سنوات سابقة من دون دراسات أو تقارير خبرة". وأوضح لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن السبب وراء ذلك هو "وتيرة الأشغال التي كانت تسير بها"، مبيناً أن "بعض المساكن شيدت بدون ترخيص من طرف المصالح المحلية المخولة لذلك، ما جعلها عرضة لمختلف الأخطار، ومنها انهيارات التربة التي تكون خطيرة جداً، عندما يتعلق الأمر بمساكن بعضها فوضوية"، مؤكداً أن "هناك عمارات مهددة أيضاً".

كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في خريطة المباني جميعها في عدد من الولايات، خاصة الفوضوية. ورأى أنه "يجب في البداية تحديد جميع الولايات المعرضة بشكل كبير للانهيار، ومن بينها العاصمة الجزائر، بومرداس، المدية البويرة والبليدة، فضلاً عن بوزريعة في أعالي الولاية، وبني مسوس، والحراش، والسمار، والكاليتوس، ومناطق وأحياء أخرى متفرقة" من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.

يشار إلى أنه سبق لظاهرة الانزلاقات الأرضية أن خلفت حوادث مشابهة في الجزائر، مخلفة قتلى وجرحى، كان آخرها واقعة ولاية قسنطينة، حيث توفي شخصان إثر انهيار داخل حفرة.

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