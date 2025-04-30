وقف أمام قبور زوجته وأبنائه.. مشهد أبكى الجزائريين

وقف أمام قبور زوجته وأبنائه.. مشهد أبكى الجزائريين
خبرني - هزت واقعة مؤلمة الشارع الجزائري خلال الأيام الماضية، حيث أدى انزلاق التربة بمنطقة أرض شباط في ولاية وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) إلى انهيار 5 بيوت مصنوعة من القصدير، ما أسفر عن وفاة أم وأبنائها الثلاثة وإصابة 13 آخرين.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد صورة الوالد الذي فقد جميع أفراد أسرته، وهو يقف مصدوماً وحزيناً أمام قبورهم بعد انهيار مسكنهم.
كما دعا رواد التواصل للتضامن معه وضرورة مؤازرته في محنته. كذلك طالب مختصون بضرورة إيجاد حلول لانزلاقات التربة.
"مشكلة تعود إلى عقود"
من جهته، قال عضو نادي الخبراء والمهندسين، سيد علي بشاري، إن "مشكلة الانهيارات الأرضية تعود إلى عقود، وليست وليدة اليوم، إذ تم بناء الكثير من المساكن على أراضٍ هشة خلال سنوات سابقة من دون دراسات أو تقارير خبرة". وأوضح لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن السبب وراء ذلك هو "وتيرة الأشغال التي كانت تسير بها"، مبيناً أن "بعض المساكن شيدت بدون ترخيص من طرف المصالح المحلية المخولة لذلك، ما جعلها عرضة لمختلف الأخطار، ومنها انهيارات التربة التي تكون خطيرة جداً، عندما يتعلق الأمر بمساكن بعضها فوضوية"، مؤكداً أن "هناك عمارات مهددة أيضاً".
كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في خريطة المباني جميعها في عدد من الولايات، خاصة الفوضوية. ورأى أنه "يجب في البداية تحديد جميع الولايات المعرضة بشكل كبير للانهيار، ومن بينها العاصمة الجزائر، بومرداس، المدية البويرة والبليدة، فضلاً عن بوزريعة في أعالي الولاية، وبني مسوس، والحراش، والسمار، والكاليتوس، ومناطق وأحياء أخرى متفرقة" من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
يشار إلى أنه سبق لظاهرة الانزلاقات الأرضية أن خلفت حوادث مشابهة في الجزائر، مخلفة قتلى وجرحى، كان آخرها واقعة ولاية قسنطينة، حيث توفي شخصان إثر انهيار داخل حفرة.
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