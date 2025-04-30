بعد غياب 8 سنوات.. حسام حبيب يطلق ألبومه الجديد ومسابقة للمواهب

بعد غياب 8 سنوات.. حسام حبيب يطلق ألبومه الجديد ومسابقة للمواهب
خبرني - بعد غياب استمر نحو 8 سنوات، يعود الفنان المصري حسام حبيب، بألبوم غنائي جديد يتضمن 10 أغنيات تُطرح بشكل متتالٍ، خلال موسم صيف 2025.
وانتهى حبيب، من تسجيل الجزء الأكبر من أغاني ألبومه الجديد بطريقة "السنغل" على فترات متقاربة، حيث سيطرح كل 3 أيام أو أسبوع أغنية جديدة للجمهور. ومن بين هذه الأغاني "مكتفي" و"غاب الفرح".
مسابقة مواهب
كما كشف حبيب، عن مسابقة فنية لاكتشاف المواهب تتزامن مع ألبومه الجديد.
وعبرَ حسام حبيب، عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع المسابقة والتقديم بأعمالهم، حيث فوجئ بإقبال كبير من أشخاص موهوبين ومتميزين.
وجاء في منشوره عبر فيسبوك، أن جميع الأعمال المُقدمة تستحق التقدير، وستكون الكلمة النهائية للجمهور، الذى سيتولى اختيار المواهب الفائزة عبر التصويت المباشر خلال بث سيُطلقه قريباً على منصة "تيك توك".
ولفت حبيب، إلى أن الفائزين سيشاركونه الألبوم المُنتظر.
من جهة أخرى، يستعد حسام حبيب، للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" من خلال تعاقده مع المخرج طارق العريان، لتقديم الأغاني الخاصة بالعمل.
وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم الذي صدر في عام 2001، حول شخصية "حازم" (هاني سلامة)، وهو شاب مستهتر يجد صعوبة في تحمل مسؤوليات الزواج والأبوة. ويعاني حازم من إخفاقات متكررة في حياته الزوجية، إلى أن تدخل حياته "ياسمين" (حلا شيحة)، التي تقلب موازين حياته، وتدفعه لإعادة النظر في قراراته.
واشتعلت أزمة الثنائي شيرين وحسام، في منتصف العام الماضي، حيث نشبت صراعات عدة بينهما وصلت إلى تعدي الأخير على الفنانة بالضرب، وإحداث جروح وخدوش في جسدها انتقلت على أثرها إلى المستشفى، وحررت محضراً ضده لتنتهي الواقعة داخل النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
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