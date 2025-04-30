بعد غياب 8 سنوات.. حسام حبيب يطلق ألبومه الجديد ومسابقة للمواهب



خبرني - بعد غياب استمر نحو 8 سنوات، يعود الفنان المصري حسام حبيب، بألبوم غنائي جديد يتضمن 10 أغنيات تُطرح بشكل متتالٍ، خلال موسم صيف 2025.

وانتهى حبيب، من تسجيل الجزء الأكبر من أغاني ألبومه الجديد بطريقة "السنغل" على فترات متقاربة، حيث سيطرح كل 3 أيام أو أسبوع أغنية جديدة للجمهور. ومن بين هذه الأغاني "مكتفي" و"غاب الفرح".

مسابقة مواهب

كما كشف حبيب، عن مسابقة فنية لاكتشاف المواهب تتزامن مع ألبومه الجديد.

وعبرَ حسام حبيب، عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع المسابقة والتقديم بأعمالهم، حيث فوجئ بإقبال كبير من أشخاص موهوبين ومتميزين.

وجاء في منشوره عبر فيسبوك، أن جميع الأعمال المُقدمة تستحق التقدير، وستكون الكلمة النهائية للجمهور، الذى سيتولى اختيار المواهب الفائزة عبر التصويت المباشر خلال بث سيُطلقه قريباً على منصة "تيك توك".

ولفت حبيب، إلى أن الفائزين سيشاركونه الألبوم المُنتظر.

من جهة أخرى، يستعد حسام حبيب، للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" من خلال تعاقده مع المخرج طارق العريان، لتقديم الأغاني الخاصة بالعمل.

وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم الذي صدر في عام 2001، حول شخصية "حازم" (هاني سلامة)، وهو شاب مستهتر يجد صعوبة في تحمل مسؤوليات الزواج والأبوة. ويعاني حازم من إخفاقات متكررة في حياته الزوجية، إلى أن تدخل حياته "ياسمين" (حلا شيحة)، التي تقلب موازين حياته، وتدفعه لإعادة النظر في قراراته.

واشتعلت أزمة الثنائي شيرين وحسام، في منتصف العام الماضي، حيث نشبت صراعات عدة بينهما وصلت إلى تعدي الأخير على الفنانة بالضرب، وإحداث جروح وخدوش في جسدها انتقلت على أثرها إلى المستشفى، وحررت محضراً ضده لتنتهي الواقعة داخل النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.