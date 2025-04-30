بيونسيه تشعل لوس أنجليس في أولى حفلات جولتها

خبرني - وسط حضور لافت من النجوم، على رأسهم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري والفنان تايلر بيري، أطلقت النجمة العالمية بيونسيه جولة غنائية جديدة بعنوان "كاوبوي كارتر"، من مدينة لوس أنجليس، مساء الإثنين، في عرض امتد لنحو ثلاث ساعات على المسرح، بمشاركة ابنتيها بلو آيفي ورومي كارتر.

ووفق ما نشرته "سي إن إن"، فقد أُقيم الحفل في ملعب "صوفي"، في مدينة إنجلوود؛ احتفالاً بثقافة الجنوب الأسود وحرية التعبير.

شمل العرض عدة أغاني، من بينها "I Am.. Sasha Fierce" الصادرة عام 2008، وصولاً إلى أغنية "النهضة" الصادرة في عام 2022، بجانب أغنيتها "كاوبوي كارتر"، التي طرحتها العام الماضي.

وظهرت بيونسيه، الحائزة على 35 جائزة غرامي، على شاشات عملاقة بالمسرح ترتدي وشاحاً كُتب عليه "استعادة أمريكا"، بجانب صور أخرى لمشهد توابيت مُغطاة بالعلم الأمريكي مع نصٍّ كُتب عليه "التاريخ لا يُمحى".

وكان من اللافت انطلاق الألعاب على جانبي المسرح لإضفاء تأثير درامي عندما خرجت بيونسيه على جمهورها، مرتدية بدلة بيضاء بالكامل، بينما افتتحت العرض بأغنية "قداس أمريكي American Requiem".

رسالة شكر

كما توقفت بيونسيه، لتوجيه رسالة شكر إلى جمهورها، جاء فيها: "أود أن أشكركم، أيها المعجبون، على إتاحة الفرصة لي لإنتاج هذا الألبوم. شكراً لكم على منحي الحرية الإبداعية لتحدي نفسي. شكراً لكم جميعاً على دعمكم. هذا يعني لي الكثير".

أكثر ما ميزَ الحفل، ظهور ابنة بيونسيه، بلو آيفي، 13 عاماً، مع والدتها في مقدمة الحفل أثناء غناء أغنية "أمريكا لديها مشكلة"، وعندما شرعت في غناء أغنية "الحامي"، ظهرت ابنتها الصغرى، رومي، 7 سنوات، لتشاركها العرض.