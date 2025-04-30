بيونسيه تشعل لوس أنجليس في أولى حفلات جولتها

بيونسيه تشعل لوس أنجليس في أولى حفلات جولتها
خبرني - وسط حضور لافت من النجوم، على رأسهم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري والفنان تايلر بيري، أطلقت النجمة العالمية بيونسيه جولة غنائية جديدة بعنوان "كاوبوي كارتر"، من مدينة لوس أنجليس، مساء الإثنين، في عرض امتد لنحو ثلاث ساعات على المسرح، بمشاركة ابنتيها بلو آيفي ورومي كارتر.
ووفق ما نشرته "سي إن إن"، فقد أُقيم الحفل في ملعب "صوفي"، في مدينة إنجلوود؛ احتفالاً بثقافة الجنوب الأسود وحرية التعبير.
شمل العرض عدة أغاني، من بينها "I Am.. Sasha Fierce" الصادرة عام 2008، وصولاً إلى أغنية "النهضة" الصادرة في عام 2022، بجانب أغنيتها "كاوبوي كارتر"، التي طرحتها العام الماضي.
وظهرت بيونسيه، الحائزة على 35 جائزة غرامي، على شاشات عملاقة بالمسرح ترتدي وشاحاً كُتب عليه "استعادة أمريكا"، بجانب صور أخرى لمشهد توابيت مُغطاة بالعلم الأمريكي مع نصٍّ كُتب عليه "التاريخ لا يُمحى".
وكان من اللافت انطلاق الألعاب على جانبي المسرح لإضفاء تأثير درامي عندما خرجت بيونسيه على جمهورها، مرتدية بدلة بيضاء بالكامل، بينما افتتحت العرض بأغنية "قداس أمريكي American Requiem".
رسالة شكر
كما توقفت بيونسيه، لتوجيه رسالة شكر إلى جمهورها، جاء فيها: "أود أن أشكركم، أيها المعجبون، على إتاحة الفرصة لي لإنتاج هذا الألبوم. شكراً لكم على منحي الحرية الإبداعية لتحدي نفسي. شكراً لكم جميعاً على دعمكم. هذا يعني لي الكثير".
أكثر ما ميزَ الحفل، ظهور ابنة بيونسيه، بلو آيفي، 13 عاماً، مع والدتها في مقدمة الحفل أثناء غناء أغنية "أمريكا لديها مشكلة"، وعندما شرعت في غناء أغنية "الحامي"، ظهرت ابنتها الصغرى، رومي، 7 سنوات، لتشاركها العرض.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية