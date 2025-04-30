جدل واسع في مصر بسبب تغطية جنازات الفنانين

خبرني - في محاولة لوضع حد لأزمة تغطية الجنازات التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة في مصر، وآخرها جنازة الفنان المصري الراحل سليمان عيد، عقدت نقابتا الصحفيين والمهن التمثيلية في مصر، الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مجموعة من القرارات غير المسبوقة تهدف إلى إيجاد حل جذري لهذه الإشكالية.

وخلال المؤتمر، أعلنت النقابتان عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتنظيمية لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات. وشملت هذه الإجراءات توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "SOKNA" المتخصصة في خدمات تنظيم الجنازات، إلى جانب تخصيص مناطق مخصصة للصحفيين والمصورين، لتوثيق المراسم، دون التسبب في إزعاج أو تجاوز الخصوصية.

كما شملت القرارات، إرجاع قرار تصوير العزاءات إلى أسرة المتوفي بالتنسيق مع نقابة الممثلين، مع الرفض التام لتصوير المقابر بسبب خصوصيتها.

أزمة متجددة

قبل المؤتمر السابق، تسبب تصوير جنازات الفنانين والمشاهير في حالة من الجدل والغليان داخل الوسطين الصحفي والفني في مصر، جددها تصوير نعش الفنان الراحل سليمان عيد في 18 أبريل (نيسان) الجاري، وهو ما اعتبره الفنانين انتهاكاً لحرمة الموتى وسط مُطالبات بمنعها.

في هذا الشأن أثار الفنان محمد السباعي، زوج آية سماحة، غضباً واسعاً بمنشور عبر حسابه الشخصي، هاجم فيه عدداً من المصورين الصحفيين الذين حضروا عزاء سليمان عيد، مستخدماً عبارات اعتبرها كثيرون مسيئة وغير لائقة، وأرفقها بصور للمصورين أثناء تأدية عملهم داخل العزاء.

وبعد موجة من الجدل، تدخل أشرف زكي، نقيب الفنانين، مُقدماً اعتذاراته للصحفيين ونقيبهم خالد البلشي، بقوله: "باسمي وباسم كل فناني مصر نقدر جميع الصحفيين المصورين المصريين، الذين نعتبرهم شركاء، ونحن وجهان لعملة وحدة".

وشدد زكي بالتواصل مع البلشي، لوضع حد لهذه الأزمة وتنظيم عمل الصحفيين في الجنازات.



الفنانون يقترحون

بدورهم، علق عدد من الفنانين المصريين على مسألة تصوير الجنازات، وطرح بعضهم حلولاً للأزمة، حيث أشاد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق بمسألة تنظيم الجنازات، لقطع الطريق على المتربحين وصفحات السوشيال ميديا التي تجني أرباحاً من أحزان الآخرين، ضارباً المثل بتجربة شخصية مرَ بها خلال وفاة ابنته دينا.

أما نقيب الموسيقيين الحالي الفنان مصطفى كامل، فقد وصف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الصحافة بـ "شريك النجاح"، مشيراً إلى أن تجاوزات الجنازات لا علاقة لها بالعمل الصحفي، وهو ما يستدعي التدخل لمعرفة هوية هؤلاء الأشخاص المتجاوزين لإمكانية التفريق بين الصحفي ومنتحل الصفة.

ميثاق الشرف

بدوره، دعا الفنان هاني رمزي، إلى ضرورة معرفة أهل الميت بشكل مُسبق بهوية الأشخاص الذين يقبلون على تصوير الجنازة وكذلك معرفة تبعيتهم لأي وسيلة إعلامية، لتجنب السماح لوسائل غير معروفة أو غير موثوقة بالمتاجرة بالجنازة.

كما شدد رمزي، على ضرورة التمسك بميثاق الشرف الإعلامي عند تصوير الجنازات، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية وأخلاقية، وهو الأمر الواجب توفيره من جانب الصحيفة ونقابة الصحفيين.

واتفق معه الفنان محمود حميدة، في هذا الأمر، خلال كلمته على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث دعا إلى ضرورة سنّ قوانين لتنظيم تصوير جنازات الفنانين حتى لا يزداد الأمر إلى الأسوأ.