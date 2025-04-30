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عطل كهربائي يوقف إشارات ضوئية بعمّان

عطل كهربائي يوقف إشارات ضوئية بعمّان

2025-04-30 02:12:40
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تعطلت إشارات ضوئية في عدة مناطق بالعاصمة عمّان، اليوم الأربعاء، بما في ذلك شارع الإذاعة والتلفزيون، مما تسبب بازدحامات مرورية شديدة.

وأوضح الملازم أول مصعب المرايات، ضابط عمليات إدارة السير، أن عطلاً كهربائياً أصاب الإشارات الضوئية صباحاً، مما استدعى تدخل الكوادر الأمنية لتنظيم حركة السير يدوياً وتخفيف الازدحامات.

وأشار إلى أن فرق الأمانة والفريق الفني تعمل على إصلاح الأعطال بأسرع وقت، مع توزيع عناصر أمنية في المناطق المتأثرة لضمان انسيابية الحركة المرورية لحين عودة الإشارات للعمل.

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