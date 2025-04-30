عطل كهربائي يوقف إشارات ضوئية بعمّان

عطل كهربائي يوقف إشارات ضوئية بعمّان
خبرني - تعطلت إشارات ضوئية في عدة مناطق بالعاصمة عمّان، اليوم الأربعاء، بما في ذلك شارع الإذاعة والتلفزيون، مما تسبب بازدحامات مرورية شديدة.
وأوضح الملازم أول مصعب المرايات، ضابط عمليات إدارة السير، أن عطلاً كهربائياً أصاب الإشارات الضوئية صباحاً، مما استدعى تدخل الكوادر الأمنية لتنظيم حركة السير يدوياً وتخفيف الازدحامات.
وأشار إلى أن فرق الأمانة والفريق الفني تعمل على إصلاح الأعطال بأسرع وقت، مع توزيع عناصر أمنية في المناطق المتأثرة لضمان انسيابية الحركة المرورية لحين عودة الإشارات للعمل.
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