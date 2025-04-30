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نجم ترفع من تميز عملياتها التشغيلية وتحصل على شهادة الأيزو 9001:2015
(MENAFN- Weber Shandwick) الرياض: 29 أبريل 2025م
حصلت شركة "نجم" لخدمات التأمين على شهادة ISO 9001:2015، تقديرًا لجهودها المستمرة في تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وتميزها في تطبيق أعلى معايير الجودة في مجالات العمليات الميدانية، والقيادة والتحكم، وتقييم الأضرار.
منحت RICI هذه الشهادة لشركة "نجم" بعد إجراء دراسة معمقة للإجراءات والسياسات المعتمدة، وتأكيدًا على التزام الشركة بتطوير أنظمتها التشغيلية وفق منهجيات متقدمة تتناسب مع طبيعة نموذج عملها الفريد في قطاع التأمين.
وشهدت العمليات التشغيلية في شركة نجم تطويراً شاملاً خلال الفترة الأخيرة لتعزيز كفاءة محققي نجم لمعاينة الحوادث المرورية في مختلف مناطق المملكة وتحسين مهاراتهم في سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع طلبات تقدير الأضرار.
وأجرت شركة نجم العديد من التطويرات التقنية على أنظمة تقدير أضرار المركبات والتوجيه والتحكم وتطبيق المحققين وأنظمة تحديد المسؤولية ولوحة معلومات مراقبة العمليات وأنظمة المعاينة عند بعد، بالإضافة إلى إطلاق نظام إدارة الأسطول.
هذا، وقد أوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة نجم الأستاذ/ مهند الشبيلي أن حصول الشركة على شهادة الأيزو 9001 يعكس جهود فريق العمل المتفاني لخدمة أصحاب المركبات ومرتادي الطرق على مدار الساعة و في أصعب لحظات رحلاتهم اليومية، كما تكرس تميزنا في تقديم خدمات تأمينية بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف الشبيلي: لقد أسهم التناغم بين أقسام الشركة وإدارات قطاع العمليات، بالإضافة إلى التطوير المستمر للأنظمة الإلكترونية والتدريب الشامل والمتكامل لمحققي الميدان في تعزيز موثوقية الأداء ورفع جودة الخدمات، مما عزّز مكانة "نجم" كشركة رائدة في مجال معاينة الحوادث وتقديم الخدمات التأمينية، مشيراً إلى قدرة "نجم" على تطوير نماذج عمل مبتكرة تُسهم في تمكين قطاع التأمين ورفع معدلات السلامة وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."
يُذكر أن هذه الشهادة تُضاف إلى سجل إنجازات شركة نجم وتميزها خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت قد حصلت مؤخراً على شهادة الأيزو 41001 لإدارة المرافق، كما فازت بالجائزة الذهبية لأفضل مركز اتصال للشركات التي يعمل بها أكثر من 1000 موظف ضمن جوائز تجربة العميل السعودية.
حصلت شركة "نجم" لخدمات التأمين على شهادة ISO 9001:2015، تقديرًا لجهودها المستمرة في تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وتميزها في تطبيق أعلى معايير الجودة في مجالات العمليات الميدانية، والقيادة والتحكم، وتقييم الأضرار.
منحت RICI هذه الشهادة لشركة "نجم" بعد إجراء دراسة معمقة للإجراءات والسياسات المعتمدة، وتأكيدًا على التزام الشركة بتطوير أنظمتها التشغيلية وفق منهجيات متقدمة تتناسب مع طبيعة نموذج عملها الفريد في قطاع التأمين.
وشهدت العمليات التشغيلية في شركة نجم تطويراً شاملاً خلال الفترة الأخيرة لتعزيز كفاءة محققي نجم لمعاينة الحوادث المرورية في مختلف مناطق المملكة وتحسين مهاراتهم في سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع طلبات تقدير الأضرار.
وأجرت شركة نجم العديد من التطويرات التقنية على أنظمة تقدير أضرار المركبات والتوجيه والتحكم وتطبيق المحققين وأنظمة تحديد المسؤولية ولوحة معلومات مراقبة العمليات وأنظمة المعاينة عند بعد، بالإضافة إلى إطلاق نظام إدارة الأسطول.
هذا، وقد أوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة نجم الأستاذ/ مهند الشبيلي أن حصول الشركة على شهادة الأيزو 9001 يعكس جهود فريق العمل المتفاني لخدمة أصحاب المركبات ومرتادي الطرق على مدار الساعة و في أصعب لحظات رحلاتهم اليومية، كما تكرس تميزنا في تقديم خدمات تأمينية بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف الشبيلي: لقد أسهم التناغم بين أقسام الشركة وإدارات قطاع العمليات، بالإضافة إلى التطوير المستمر للأنظمة الإلكترونية والتدريب الشامل والمتكامل لمحققي الميدان في تعزيز موثوقية الأداء ورفع جودة الخدمات، مما عزّز مكانة "نجم" كشركة رائدة في مجال معاينة الحوادث وتقديم الخدمات التأمينية، مشيراً إلى قدرة "نجم" على تطوير نماذج عمل مبتكرة تُسهم في تمكين قطاع التأمين ورفع معدلات السلامة وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."
يُذكر أن هذه الشهادة تُضاف إلى سجل إنجازات شركة نجم وتميزها خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت قد حصلت مؤخراً على شهادة الأيزو 41001 لإدارة المرافق، كما فازت بالجائزة الذهبية لأفضل مركز اتصال للشركات التي يعمل بها أكثر من 1000 موظف ضمن جوائز تجربة العميل السعودية.
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