افتتاح صالة خالد الحربان للتربية البدنية



عبدالعزيز الفضلي

افتتحت وزارة التربية صالة للتربية البدنية في مدرسة فاطمة بنت صفوان - بنات بمدينة المطلاع الجديدة التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، وتم إطلاق اسم المعلق الكبير خالد الحربان على الصالة تقديرا لتاريخه الرياضي المشرف.

وقالت موجهة التربية البدنية للبنات د.يسرى العطير إن افتتاح الصالة تعد إضافة نوعية تعكس حرص وزارة التربية على توفير المنشآت الرياضية الحديثة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية، وتنمية مهارات المتعلمات، وتعزيز أنشطتهن البدنية والصحية، مشيرة إلى أن ذلك يفتح أمامنا آفاقا واسعة لتفعيل النشاط البدني، واستخدام المرافق الرياضية بما يخدم المنهج الدراسي، ويدعم الأنشطة المصاحبة له، سعيا إلى بناء جيل رياضي واع محب لوطنه.

وأشادت د.العطير بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة التربية في دعم مثل هذه الإنجازات، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه المنشآت، وصونها كأمانة وطنية، واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يحقق أهدافنا التعليمية والتربوية والرياضية، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها للتوجيه الفني للتربية البدنية، وللإدارات المدرسية، وللهيئة التعليمية لدورهم الفاعل في نجاح هذا اليوم الحافل، وما بذلوه من جهود مخلصة في الإعداد والتنظيم، ما أسهم في إظهار هذا الحدث التربوي بالشكل الذي يليق بتطلعاتنا التعليمية والرياضية.

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