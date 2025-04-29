افتتاح صالة خالد الحربان للتربية البدنية
عبدالعزيز الفضلي
افتتحت وزارة التربية صالة للتربية البدنية في مدرسة فاطمة بنت صفوان - بنات بمدينة المطلاع الجديدة التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، وتم إطلاق اسم المعلق الكبير خالد الحربان على الصالة تقديرا لتاريخه الرياضي المشرف.
وقالت موجهة التربية البدنية للبنات د.يسرى العطير إن افتتاح الصالة تعد إضافة نوعية تعكس حرص وزارة التربية على توفير المنشآت الرياضية الحديثة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية، وتنمية مهارات المتعلمات، وتعزيز أنشطتهن البدنية والصحية، مشيرة إلى أن ذلك يفتح أمامنا آفاقا واسعة لتفعيل النشاط البدني، واستخدام المرافق الرياضية بما يخدم المنهج الدراسي، ويدعم الأنشطة المصاحبة له، سعيا إلى بناء جيل رياضي واع محب لوطنه.
وأشادت د.العطير بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة التربية في دعم مثل هذه الإنجازات، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه المنشآت، وصونها كأمانة وطنية، واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يحقق أهدافنا التعليمية والتربوية والرياضية، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها للتوجيه الفني للتربية البدنية، وللإدارات المدرسية، وللهيئة التعليمية لدورهم الفاعل في نجاح هذا اليوم الحافل، وما بذلوه من جهود مخلصة في الإعداد والتنظيم، ما أسهم في إظهار هذا الحدث التربوي بالشكل الذي يليق بتطلعاتنا التعليمية والرياضية.
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