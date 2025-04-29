بيت التمويل يطلق خدمة دفع جديدة للشركات
ويحرص بيت التمويل الكويتي على الاستمرار في قيادة التطور الرقمي وتقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المتنوعة، وذلك بهدف تعزيز تجربة العملاء ومواكبة التطورات التكنولوجية ومنح العملاء خدمات مصرفية متكاملة، سريعة وآمنة تلبي كل احتياجاتهم المصرفية، ودون أي مجهود أو عناء، ودون الحاجة إلى زيارة الفرع.
أطلق بيت التمويل الكويتي خدمة دفع جديدة وآمنة وسهلة للشركات والمؤسسات يتم من خلالها تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز نقاط بيع لقبول عمليات الدفع باستخدام بطاقات الخصم المباشر والمحفظة الرقمية.
ويقدم بيت التمويل الكويتي هذه الخدمة الجديدة التي تعمل على أجهزة «أندرويد» 11 وأعلى ضمن إطار حرصه على مواصلة جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية التي يحصل عليها العملاء عبر منصات البنك المختلفة.
وتتميز خدمة الدفع للشركات والمؤسسات بأعلى معايير الأمان، حيث إن الخدمة لا تتطلب مشاركة المعلومات مع أي جهة، ولا تتوافر الخدمة في حالة الاتصال بشبكة إنترنت غير آمنة. وتمتاز بسهولة وسرعة إعداد الجهاز للاستخدام، ويعتبر الحد الأعلى للعملية الواحدة 250 دينارا، وتقبل الخدمة المعاملات من 25 حتى 250 دينارا باستخدام الأجهزة الذكية دون بطاقة والمعاملات حتى 25 دينارا كويتيا باستخدام الأجهزة الذكية وبطاقة السحب الآلي ولا يوجد عدد عمليات محدود، إضافة إلى ذلك، تقبل الخدمة بطاقات السحب الآلي، ويمكن اجراء الدفع من خلال المحفظة الرقمية.
وتختص خدمة الدفع للشركات بعدم وجود أوراق أو فواتير بعد اجراء عملية الدفع، ويمكن الحصول على الإيصال لتفاصيل العملية عن طريق مسح رمز QR Code، للحصول على الخدمة ولتفاصيل أكثر يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني: [email protected] .
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