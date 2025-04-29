بيت التمويل يطلق خدمة دفع جديدة للشركات



أطلق بيت التمويل الكويتي خدمة دفع جديدة وآمنة وسهلة للشركات والمؤسسات يتم من خلالها تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز نقاط بيع لقبول عمليات الدفع باستخدام بطاقات الخصم المباشر والمحفظة الرقمية.

ويقدم بيت التمويل الكويتي هذه الخدمة الجديدة التي تعمل على أجهزة «أندرويد» 11 وأعلى ضمن إطار حرصه على مواصلة جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية التي يحصل عليها العملاء عبر منصات البنك المختلفة.

وتتميز خدمة الدفع للشركات والمؤسسات بأعلى معايير الأمان، حيث إن الخدمة لا تتطلب مشاركة المعلومات مع أي جهة، ولا تتوافر الخدمة في حالة الاتصال بشبكة إنترنت غير آمنة. وتمتاز بسهولة وسرعة إعداد الجهاز للاستخدام، ويعتبر الحد الأعلى للعملية الواحدة 250 دينارا، وتقبل الخدمة المعاملات من 25 حتى 250 دينارا باستخدام الأجهزة الذكية دون بطاقة والمعاملات حتى 25 دينارا كويتيا باستخدام الأجهزة الذكية وبطاقة السحب الآلي ولا يوجد عدد عمليات محدود، إضافة إلى ذلك، تقبل الخدمة بطاقات السحب الآلي، ويمكن اجراء الدفع من خلال المحفظة الرقمية.

وتختص خدمة الدفع للشركات بعدم وجود أوراق أو فواتير بعد اجراء عملية الدفع، ويمكن الحصول على الإيصال لتفاصيل العملية عن طريق مسح رمز QR Code، للحصول على الخدمة ولتفاصيل أكثر يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني: [email protected] .

ويحرص بيت التمويل الكويتي على الاستمرار في قيادة التطور الرقمي وتقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المتنوعة، وذلك بهدف تعزيز تجربة العملاء ومواكبة التطورات التكنولوجية ومنح العملاء خدمات مصرفية متكاملة، سريعة وآمنة تلبي كل احتياجاتهم المصرفية، ودون أي مجهود أو عناء، ودون الحاجة إلى زيارة الفرع.