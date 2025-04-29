طالبات "صانعات التميز" على منصة التكريم وحصد الجوائز

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد عدد من الطالبات حرصهن على التميز والتفوق في مسيرتهن التعليمية، من خلال جهود استثنائية، تدفعهن دوماً إلى الأمام، عبر مشوار من الجد والاجتهاد، حتى تميزن وتفوقن بحصولهن على المراكز الأولى، ليرتقين إلى منصة التكريم ويحصدن الجوائز وعبارات الثناء والإشادة.

جوائز وطنية

وتقول الطالبة هيام فهد الحساني، في الصف العاشر متقدم، بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي للبنات بالفجيرة حلقة 3: ((مسيرتي التربوية والأكاديمية تكلّلت بعدد من الجوائز الوطنية المرموقة التي أعتز بها.

حيث حصلت على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لفئة الطالب المتميز ثلاث مرات (2018 و2021 و 2025)، وحصلت على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي مرتين (2019 و2023).

كما نلت المركز الأول في جائزة الشيخ محمد بن خالد للأجيال 2020، وجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب مرتين 2023 و2024، وجائزة التحبير للقرآن الكريم فئة الترتيل، وفازت أسرتي بجائزة خليفة التربوية 2020.

وجائزة ((أسرة وطن)) بالمركز الثالث على مستوى الدولة، وجائزة أفضل أسرة في التواصل الاجتماعي على مستوى الخليج، ومن أبرز إنجازاتي أيضاً هو الفوز بمسابقة مؤثر في معرض إكسبو 2022، على مستوى الدولة ومن هنا بدأ شغفي في صناعة المحتوى)).

وقالت: ((أؤمن بأن التميز لا يتوقف عند جائزة، بل يبدأ منها الطريق ليواصل مسيرة من العطاء والإنجاز والتأثير الحقيقي)).

طرق مبتكرة

وترى الطالبة شيخة أحمد مبارك الزحمي في الصف التاسع متقدم من مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي للبنات بالفجيرة، أن تحقيق التميز والمشاركة في جائزة حمدان للتعليم التربوي المتميز كان نتيجة لعدة عوامل أساسية ساعدتها في الوصول إلى هذا الإنجاز، قائلة:

كان لدي شغف كبير بمادة الرياضيات ورغبة حقيقية في تبسيط المفاهيم المعقدة للطلاب، مما دفعني للاستمرار في تطوير مهاراتي الأكاديمية من خلال حضور ورش العمل والدورات التدريبية.

وقالت: اعتمدت على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتطوير عملية التدريس، مما ساعد في جذب انتباه الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة، بالإضافة إلى ذلك، كنت دائماً أبحث عن طرق مبتكرة لربط الرياضيات بالحياة اليومية، مما جعل الدروس أكثر واقعية ومثيرة للاهتمام.

علاوة على ذلك، كان تفاعل الطلاب جزءاً أساسياً من منهجي التدريسي، حيث كنت أحرص على تشجيعهم على المشاركة الفعالة من خلال الأنشطة التفاعلية، وأكدت أن الدعم المستمر من الزملاء والإدارة كان له دور كبير في تعزيز تجربتها التدريسية.

وتقول الطالبة أمل عبدالعزيز العبدولي من أكاديمية الديار الدولية الخاصة بالفجيرة: رحلتي مع التميز بدأت في عام 2019، حين حصلت على جائزة الأمومة والطفولة للوقاية من التنمر، حرصت من خلالها على نشر الوعي النفسي والاجتماعي بين الطلبة، لأحصل على لقب سفيرة التسامح.

كما فزت في ذات العام بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عام 2019، وهنا انطلقت لشحن طاقتي نحو الأفق لأكون نموذجاً واعداً لبنت الإمارات المتميزة، في عام 2020، أضاءت جائزة الشارقة للتميز التربوي دربي، وأن الإخلاص هو مفتاح الريادة، لأتبعها في العام الذي تلاه بجائزة الوقاية المجتمعية والتي منحتني بكل فخر لقب سفيرة الوقاية المجتمعية خلال عام 2021.

كما نلت الوسام الفضي 2023، ثم الوسام الذهبي 2024 من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب... وكان لكل وسام حكاية كفاح، وعنوان تفانٍ، ووسط منافسة محتدمة فزت بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز للمرة الثانية خلال عام 2024.