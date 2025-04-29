عبدالله آل حامد: قمة "بريدج" الإماراتية تربط المواهب والشركات الناشئة بالاستثمار

MENAFN - Al-Bayan) حضر معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، مؤتمر ((مومنتوم للذكاء الاصطناعي))، الذي نظمته وكالة ((رويترز)) في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، من 28 إلى 29 أبريل الجاري.

وتطرق خلال اللقاءات إلى قمة ((بريدج))، المبادرة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز التعاون والابتكار في المشهد الإعلامي العالمي، مؤكداً دورها المحوري في ربط المواهب والشركات الناشئة بفرص النمو والاستثمار، ومقدماً الدعوة لهم للمشاركة في فعالياتها المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في أبوظبي.

وشهد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام عدداً من جلسات المؤتمر، التي سلطت الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم خطط النمو طويلة الأجل.

حيث استمع إلى تجارب قادة الصناعة في تبني حلول التكنولوجيا ضمن منظومات أعمالهم، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في تسخير هذه التقنيات لدعم الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما التقى معاليه، وبحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، ستيف هاسكر، الرئيس التنفيذي لشركة تومسون رويترز، وبول باسكوبيرت، رئيس شركة رويترز الإخبارية، وجيفري كاتزنبرغ، الشريك المؤسس لشركة ((WndrCo)).

وجاستن ويكسلر، الشريك العام لـ((WndrCo))، ورايان باتيل، المدير التنفيذي العالمي وعضو مجلس إدارة كلية دراكر للإدارة، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون، وكيفية الاستفادة من التطورات التقنية الحديثة لتطوير المشهد الإعلامي.

وتأتي المشاركة بالمؤتمر في إطار الحرص على بناء شراكات استراتيجية مع قادة التكنولوجيا العالميين، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي، لتعزيز جاهزية القطاع الإعلامي للتحديات المستقبلية، ودعم استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى الإعلامي، وتسريع العمليات الإعلامية.