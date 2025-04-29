انطلاق "لقاءات أفضل الممارسات الحكومية" في دبي لتعزيز ثقافة التميز

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت في دبي أمس، فعاليات ((لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025))، التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، بمشاركة قادة ومديري الجهات الحكومية المحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة الحكومية والتميز المؤسسي واستشراف المستقبل من داخل الدولة وخارجها.

وتسلّط اللقاءات الضوء على محاور رئيسية في العمل الحكومي، من أبرزها الابتكار، التعلم المؤسسي، تصميم الخدمات، الجاهزية للمستقبل، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الناجحة للجهات الحكومية الرائدة في برنامجي ((دبي للتميز الحكومي)) و((حمدان بن محمد للخدمات الحكومية)).

وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشاركة التجارب وتبادل الخبرات لتفعيل أفضل الممارسات، نهج متأصل في حكومة دبي نسعى من خلاله لتعزيز التميز والتطور في العمل الحكومي.

وترسيخ نهج الحكومة الواحدة من خلال المشاريع المشتركة بين الجهات التي تضاعف الأثر النوعي للعمل الحكومي، والذي يهدف في غايته وأولويته القصوى بالدرجة الأولى لخدمة الناس وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال معاليه: ((تؤكد اللقاءات المعرفية، التي تسهم في تصميم التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للعمل الحكومي، التزام دبي بأن يكون التطوير المستمر المستند إلى أعلى المقاييس ممارسة مؤسسية دائمة، تجعل الإنسان محوراً لكل سياسة ومبادرة وخدمة.

وفي ظل تكامل الجهود الحكومية، تواصل الجهات العمل معاً على صياغة معايير مشتركة متقدمة للعمل تستشرف المستقبل وتلبي تطلعات المجتمع، بما يعزز موقع دبي كمدينة عالمية رائدة في تصميم أفضل نماذج العمل الحكومي الاستباقي والمرن)).

من جانبه أوضح الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن ثقافة التعلم المستمر ومشاركة نماذج النجاح هما مبدأ راسخ في نهج حكومة دبي المتميز.

مبيناً أن ذلك ما تحققه لقاءات أفضل الممارسات الحكومية التي تعيد تعريف مفاهيم العمل الحكومي وترسخ الاستباقية والتكامل المؤسسي، بما يدعم التحول الحكومي المستمر.

وقال النعيمي: ((تبادل الخبرات وتشارك النماذج الناجحة بين الجهات الحكومية في دبي هو الأساس لمواصلة تقديم تجارب خدمية متميزة ومتكاملة، تنطلق من احتياجات الأفراد، لتتخطى توقعاتهم، وتسعى إلى تطوير عمل حكومي أكثر جاهزية ومرونة. ولقاءات أفضل الممارسات الحكومية تترجم هذه الرؤية من خلال تسريع نقل المعرفة لبناء منظومات عمل حكومي تتطور باستمرار)).

محاور استراتيجية

وشهد اليوم الأول من الفعالية سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة، التي تناولت مجموعة من المحاور الحيوية لتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل.

وتضمنت الجلسات مناقشة مستقبل الخدمات الحكومية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور فرق العمل المبتكرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استدامة التحسين، بالإضافة إلى استعراض أفضل استراتيجيات نقل المعرفة وبناء الكفاءات المؤسسية، وتسليط الضوء على قصص نجاح الجهات الفائزة بجوائز التميز والخدمات الحكومية، بما يعكس التزام حكومة دبي بترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف قطاعات العمل الحكومي.

وتضمنت الجلسات المعرفية استعراض الرؤى السلوكية لتطوير الخدمات الحكومية، وجلسة الخدمات الريادية - الجهة الفائزة بـ((راية حمدان 2024)) ضمن جائزة حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وهي القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى جلسة ممارسات ريادية في الذكاء الاصطناعي من تنظيم هيئة الطرق والمواصلات، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل من تنظيم القيادة العامة لشرطة دبي.

وأفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي من تنظيم القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، والشراكات الملهمة - أفضل مبادرة مشتركة، من تنظيم هيئة الطرق والمواصلات، وجلسة أفضل جهة في مجال رأس المال البشري من تنظيم النيابة العامة.

وركزت الجلسة الحوارية الرئيسية في اليوم الأول من اللقاءات، والتي قدمها فريق ((بُناة المدينة)) بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على تصميم الخدمات الحكومية المشتركة.

تكريم

كما تخلل الفعاليات تكريم مشاريع البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية، والذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الحكومية من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وبناء القدرات باستخدام أحدث المنهجيات والأدوات عبر تبني أفضل الممارسات العالمية.

وقد حققت الدورة السادسة للبرنامج نتائج متميزة، حيث شاركت 9 مشاريع حكومية متنوعة، وهي: مشروع ((الأحكام المسبقة)) من جمارك دبي، مشروع ((دليل عوامل الانبعاثات المتولدة من قطاع النقل البري بإمارة دبي)) من هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مشروع ((تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة)) من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مشروع مستقبل المجال الجوي.

بالإضافة إلى مشروع ((إشعار باستهلاك مرتفع للكهرباء)) من ((كهرباء دبي))، ومشروع ((منظومة القبيلة الرقمية للمدينة)) من ((دبي الرقمية))، ومشروع ((دبي تبادر)) من دائرة الاقتصاد والسياحة.

يضاف إلى ذلك كل من مشروع ((ألفا – المستشار المالي المستقبلي)) من دائرة المالية، ومشروع ((استدامة سلامة المباني)) من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي.