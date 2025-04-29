أطفال الشارقة تُنظم عالم الفنتازيا

أطفال الشارقة تُنظم عالم الفنتازيا
وقد انطلقت أولى فعاليات البرنامج بتقديم ورشة أقيمت على مدار يومين لعدد (30) طفلاً وطفلة في مركز الطفل بحلوان، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات قادها منتسبون من ((سجايا فتيات الشارقة)) و((ناشئة الشارقة))، في نموذج عملي يعكس روح التكامل والتعاون بين مؤسسات ((ربع قرن))؛ وجاءت فعاليات اليوم الأول بورشة ((كسر الجليد))، حيثُ أبدع الأطفال في تشكيل حيوانات خيالية باستخدام أجزاء متنوعة، ما أسهم في تنمية مهارات التنسيق والعمل الجماعي لديهم، بعد ذلك، تلتها ورشة ((تصميم عالم خيالي))، حيث ابتكر الأطفال خرائط لعوالم خيالية، وتخيلوا أبطالاً وأساطير وشخصيات مُميزة، واختتم اليوم بورشة ((السّرد القصصي التفاعلي))، التي أطلقت العنان لمخيلتهم عبر صياغة حبكات قصصية باستخدام أدوات تمثيلية مثل: القبعات والعصي السحرية، في تجربة مفعمة بالإبداع.
أما في اليوم الثاني الذي امتاز بالمغامرة والتشويق، من خلال نشاط ((البحث عن الكنز))، الذي تنقّل من خلاله الأطفال بين محطات مختلفة لحل الألغاز وجمع الأدلة، ما عزز قدراتهم على التفكير المنطقي والتعاون؛ كما خاض المشاركون تجربة ((بناء الشخصيات))، حيث صمموا شخصيات مستوحاة من قصصهم، وارتدوا أزياء تُجسد ملامح تلك الشخصيات الفريدة، واختُتم البرنامج بعرض مشاهد مسرحية على ((مسرح الفنتازيا))، قدم فيه الأطفال مشاهد مسرحية تجسد الحكايات التي نسجوها بخيالهم، في ختامٍ مليء بالإبداع.
الجدير بالذكر أن تنظيم برنامج عالم الفنتازيا يأتي في إطار حرص مؤسسة أطفال الشارقة على تنمية الخيال والإبداع لدى الأطفال، وتعزيز مهاراتهم الحياتية بأساليب ممتعة وتفاعلية؛ ونظراً للتفاعل الكبير الذي شهده البرنامج، سيتم تنفيذه ضمن المعسكر الصيفي القادم ليشمل 12 مركزاً من مراكز الأطفال.
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