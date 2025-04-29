أطفال الشارقة تُنظم عالم الفنتازيا

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجها التفاعلي ((عالم الفنتازيا)) للفئة العمرية من 9 إلى 12 عاماً؛ مستهدفة 480 طفلاً وطفلة؛ حيث يقدم البرنامج تجربة متكاملة تمزج بين التعلم واللعب، من خلال سلسلة من الأنشطة المُصممة بعناية لتعزيز الخيال، وتنمية مهارات السّرد القصصي، والتواصل، والعمل الجماعي.

وقد انطلقت أولى فعاليات البرنامج بتقديم ورشة أقيمت على مدار يومين لعدد (30) طفلاً وطفلة في مركز الطفل بحلوان، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات قادها منتسبون من ((سجايا فتيات الشارقة)) و((ناشئة الشارقة))، في نموذج عملي يعكس روح التكامل والتعاون بين مؤسسات ((ربع قرن))؛ وجاءت فعاليات اليوم الأول بورشة ((كسر الجليد))، حيثُ أبدع الأطفال في تشكيل حيوانات خيالية باستخدام أجزاء متنوعة، ما أسهم في تنمية مهارات التنسيق والعمل الجماعي لديهم، بعد ذلك، تلتها ورشة ((تصميم عالم خيالي))، حيث ابتكر الأطفال خرائط لعوالم خيالية، وتخيلوا أبطالاً وأساطير وشخصيات مُميزة، واختتم اليوم بورشة ((السّرد القصصي التفاعلي))، التي أطلقت العنان لمخيلتهم عبر صياغة حبكات قصصية باستخدام أدوات تمثيلية مثل: القبعات والعصي السحرية، في تجربة مفعمة بالإبداع.

أما في اليوم الثاني الذي امتاز بالمغامرة والتشويق، من خلال نشاط ((البحث عن الكنز))، الذي تنقّل من خلاله الأطفال بين محطات مختلفة لحل الألغاز وجمع الأدلة، ما عزز قدراتهم على التفكير المنطقي والتعاون؛ كما خاض المشاركون تجربة ((بناء الشخصيات))، حيث صمموا شخصيات مستوحاة من قصصهم، وارتدوا أزياء تُجسد ملامح تلك الشخصيات الفريدة، واختُتم البرنامج بعرض مشاهد مسرحية على ((مسرح الفنتازيا))، قدم فيه الأطفال مشاهد مسرحية تجسد الحكايات التي نسجوها بخيالهم، في ختامٍ مليء بالإبداع.

الجدير بالذكر أن تنظيم برنامج عالم الفنتازيا يأتي في إطار حرص مؤسسة أطفال الشارقة على تنمية الخيال والإبداع لدى الأطفال، وتعزيز مهاراتهم الحياتية بأساليب ممتعة وتفاعلية؛ ونظراً للتفاعل الكبير الذي شهده البرنامج، سيتم تنفيذه ضمن المعسكر الصيفي القادم ليشمل 12 مركزاً من مراكز الأطفال.