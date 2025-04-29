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"دبي الرياضية" تشتري الدوري الهولندي وتضمن الفرجة المجانية

"دبي الرياضية" تشتري الدوري الهولندي وتضمن الفرجة المجانية

2025-04-29 03:03:17
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت قنوات دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام عن شراء حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الهولندي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمدة 3 سنوات بداية من الموسم الكروي المقبل 2025 – 2026، وذلك في إطار حرص ((دبي للإعلام)) على مواكبة ومتابعة كل الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، ويتماشى مع توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.
كما أعلنت ((دبي الرياضية)) عن انضمام المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف إلى أسرتها للتعليق على أهم المباريات، وستمنح ((دبي الرياضية)) الفرصة لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة الدوري الهولندي دون تشفير ((بث مفتوح))، مع إعداد استوديو تحليلي مباشر سيقدم تغطية متعمقة لجميع المباريات، بالإضافة إلى تغطية خاصة لأبرز اللقاءات والاستعانة بنخبة من المحللين والمدربين، ما يتيح للمشاهد العربي فرصة متابعة أداء العديد من الفرق الرياضية المعروفة، مثل أياكس أمستردام وفينورد وآيندهوفن وتيفنتي وألكمار، وغيرها.
وتم الإعلان عن تفاصيل الشراكة الجديدة بين قنوات دبي الرياضية ورابطة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في ((استوديو F)) بمقر مؤسسة دبي للإعلام، وتم خلاله التوقيع عن الاتفاقية من جانب عبد الرحمن أمين، مدير عام القنوات الرياضية، وجان دي يونغ، الرئيس التنفيذي لرابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، بحضور سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في ((دبي للإعلام))، وحسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية، ونخبة من نجوم التحليل الرياضي في قناة دبي الرياضية.
ويشكل انضمام الدوري الهولندي الممتاز إلى باقة الدوريات والبطولات الكبرى، التي تبثها قنوات دبي الرياضية، والتي تشمل الدوري السويدي، والدوري الأمريكي لكرة القدم للرجال والسيدات، والدوري التركي لكرة القدم، إضافة إلى تغطية حصرية لدوري الكرة الطائرة التركي للسيدات، الذي يعتبر أفضل دوري عالمي، خطوة مهمة تعزز مساعي قنوات دبي الرياضية الهادفة إلى تقديم محتوى رياضي عالمي متنوع، يلبي تطلعات متابعيها في كل أنحاء المنطقة.
وأكد سالم باليوحة حرص مؤسسة دبي للإعلام على مواكبة أبرز وأهم الأحداث والمباريات العالمية، من خلال قنوات دبي الرياضية، ما يسهم في تسليط الضوء على الحراك الرياضي العالمي، مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي، وتقديمه للجمهور وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وقال: ((تمثل مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، إضافة نوعية تسهم في تعزيز مكانة قنوات دبي الرياضية خياراً مفضلاً لدى عشاق الرياضة في المنقطة، حيث نسعى من خلال نقل منافسات الدوري الهولندي الممتاز إلى تقديم تجارب مشاهدة غنية، وتعريف الجمهور العربي بمسابقات عريقة أسهمت في تقديم العديد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم)).
وأشاد عبد الرحمن أمين في كلمته بالدعم الكبير، الذي تقدمه مؤسسة دبي للإعلام إلى قنوات دبي الرياضية لتعزيز إشعاعها وترسيخ مكانتها منصة رائدة في الإعلام الرياضي، وتقديم محتوى يلبي شغف الجماهير الرياضية ومحبي كرة القدم في المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع رابطة الدوري الهولندي ((خطوة جديدة)) ضمن مسيرة قنوات دبي الرياضية، التي تسعى لتقديم محتوى رياضي متكامل، يواكب تطلعات المشاهدين في المنطقة العربية. وقال: ((يعتبر الدوري الهولندي الممتاز واحداً من أهم وأشهر الدوريات في كرة القدم على الساحة الرياضية العالمية، بفضل مجموعة الأندية التي تشارك فيه، وتتنافس على اللقب في كل موسم، إلى جانب دوره في تطوير الموهوبين، ما جعل منه منصة مثالية للاعبين الشباب للظهور على الساحة العالمية))، لافتاً إلى أن حصول قنوات دبي الرياضية على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري يكشف عن مدى الإمكانات، التي تتمتع بها قنوات دبي الرياضية، وقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عشاق كرة القدم حول العالم.
وأوضح عبد الرحمن أمين أن عقد هذه الشراكة مع رابطة الدوري الهولندي يأتي تنفيذاً لتوجهات مؤسسة دبي للإعلام بفتح قنوات التواصل مع الدوريات الأكثر مشاهدة ومتابعة من الجماهير الرياضية، والتي يعد الدوري الهولندي واحداً منها، والمصدر الأول للنجوم في العالم، وقال: ((نحرص على نقل أبرز الفعاليات والأحداث الرياضية، والدوري الهولندي إضافة كبيرة لنا، ويعكس جهودنا نحو التميز)).

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