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نادي جيه ايه.. وجهة رياضية عالمية جديدة في دبي

نادي جيه ايه.. وجهة رياضية عالمية جديدة في دبي

2025-04-29 03:03:16
(MENAFN- Al-Bayan) يفتتح نادي جيه ايه للرياضة والرماية في جبل علي، دبي، وجهة رياضية عالمية يتم تطويرها من خلال استثمار ضخم يتجاوز 300 مليون درهم، في وقت لاحق من هذا العام، مع تقدم أعمال البناء في هذا المشروع المميز.
وسيفتتح النادي على مراحل ابتداءً من نهاية هذا الصيف، حيث سيضم مجمعاً رياضياً متعدد الاستخدامات بمرافق كرة قدم وكريكيت بمعايير دولية، وميدان رماية داخلياً متطوراً، إضافة إلى مسارات مدمجة لركوب الدراجات والجري ترتبط بسلاسة مع فنادق جيه ايه ليك فيو، جيه ايه فندق الشاطئ، وجيه ايه بالم تري كورت.
وصُمم النادي خصيصاً لخدمة الرياضيين المحترفين وهواة الرياضة والترفيه النشط، ليصبح مركزاً رائداً للتدريب الاحترافي، والمنافسات الرياضية، والمشاركة المجتمعية، ما يعزز مكانة دبي كمقصد عالمي للرياضة.
ومع التطورات العمرانية الكبرى الجارية في نخلة جبل علي ودبي الجنوب، يتمتع نادي جيه ايه للرياضة والرماية بموقع مثالي لخدمة المجتمعات السكنية والسياحية المتنامية في المنطقة، ما يجعله مركزاً حيوياً للرياضة والرفاهية والترفيه يضيف قيمة دائمة إلى المشهد المتغير للمنطقة.
وقال طارق باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدتكو، الشركة المالكة: ((يمثل هذا المشروع المميز رؤيتنا ليس فقط لتعزيز البنية التحتية الرياضية في دبي والمنطقة، ولكن أيضاً للمساهمة بشكل فاعل في قطاع الضيافة بدولة الإمارات)).
وأضاف: ((من خلال دمج هذا المشروع مع فنادق جيه ايه ليك فيو، جيه ايه فندق الشاطئ، وجيه ايه بالم تري كورت، نخلق وجهة تدعم الأداء الرياضي للنخبة، وتعزز نمط الحياة الصحي، وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم)).
وأكد قائلاً: ((يتماشى هذا التطوير أيضاً مع الرؤى الاستراتيجية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن استراتيجية جودة الحياة بدبي 2033 لجعل دبي واحدة من أكثر المدن اهتماماً بالرفاهية وجودة الحياة، ونحن فخورون بأن نسهم في تحقيق هذه الرؤية)).
وقال ستيوارت غيب، المدير العام لمجموعة جيه ايه الرياضية: ((نحن متحمسون للتقدم الكبير في مشروع نادي جيه ايه للرياضة والرماية، هذا المشروع يمثل استثماراً مهماً بقيمة تتجاوز 300 مليون درهم، ويشمل مرافق كرة قدم وكريكيت بمعايير دولية، وميدان رماية داخلياً، ومسارات متكاملة لركوب الدراجات والجري. وعند اكتماله، سيرتقي بالنادي ليصبح واحداً من أبرز الوجهات الرياضية في دبي)).
مرافق كرة القدم والكريكيت بمعايير احترافية
في قلب المشروع، ستكون هناك ستة ملاعب كرة قدم مضاءة بحجم دولي، مصممة لتلبية احتياجات الفرق المحترفة، مع مناطق مخصصة لتدريب حراس المرمى ومهارات اللعب، إضافة إلى قواعد تدريبية مخصصة للفرق المستضيفة والضيوف. وسيحتوي ملعبان منها على مدرجات تتسع لـ500 مقعد.
وسيستفيد اللاعبون من غرف تبديل ملابس مخصصة، إضافة إلى الوصول إلى مزرعة عشب تبلغ مساحتها 800 متر مربع لضمان الحفاظ على جودة الملاعب بمستوى عالمي على مدار العام.
أما لمرافق الكريكيت، فسيضم النادي ملعباً بيضاوياً بمعايير دولية، مع شبكات تدريب احترافية ومرافق تبديل ملابس مخصصة. ويتضمن تصميم الملعب ضفة عشبية لمشاهدة المباريات بشكل غير رسمي، إضافة إلى مدرج يتسع لـ100 مقعد، ومن المتوقع افتتاح مرافق كرة القدم والكريكيت بعد صيف هذا العام.
معايير جديدة
من أبرز معالم المشروع ميدان رماية داخلي بمساحة 15,000 متر مربع، الأول من نوعه في المنطقة. وسيضم ميادين مسدسات 25 متراً و50 متراً، إضافة إلى ميدان مشترك متعدد الاستخدامات للبنادق والبنادق الرشاشة بطول 200 متر، ما يجعله وجهة رائدة للرماية التنافسية والترفيهية.
ويُستهدف افتتاح ميدان الرماية في أوائل عام 2026، مع تحديد فبراير كتاريخ مبدئي، مع مرونة الجدول الزمني لاستيعاب مراحل البناء والاختبارات النهائية.
وسيتم دعم ميادين الرماية بمطعم أنيق في الموقع، يوفر عنصراً اجتماعياً وترفيهياً مميزاً، ما يعزز تجربة الزوار ويشجع على الإقامة لفترات أطول وأكثر إمتاعاً.
مرافق ركوب الدراجات والجري
ولتعزيز الصحة والرفاهية بما يتجاوز الرياضات التقليدية، يشمل المشروع أيضاً مرافق مخصصة لمسارات ركوب الدراجات والجري تتصل مباشرة بفنادق جيه ايه ليك فيو، جيه ايه فندق الشاطئ، وجيه ايه بالم تري كورت. وقد صممت هذه المسارات لتوفير طرق ركض خلابة ومتاحة لمختلف مستويات اللياقة البدنية، ما يتيح للضيوف الجمع بين العافية والطبيعة والضيافة في بيئة متكاملة واحدة.
يؤكد مشروع نادي جيه ايه للرياضة والرماية التزام ((جيه ايه للمنتجعات والفنادق)) المستمر بالتميز والابتكار ومستقبل الرياضة في دبي ودولة الإمارات. ومع استمرار تقدم المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له، من المتوقع أن يستقطب اهتماماً محلياً وإقليمياً ودولياً عبر مختلف الرياضات، من المنافسات الاحترافية إلى التطوير الرياضي على مستوى القاعدة الشعبية والأنشطة العائلية.
سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك تاريخ الافتتاح الرسمي والفعاليات المقبلة، في الوقت المناسب.

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