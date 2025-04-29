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الشارقة يجدد عقد مارو كاتنيك
(MENAFN- Al-Bayan) جدد نادي الشارقة عقد مدافعه مارو كاتنيك ((20 عاماً)) موسماً إضافياً، بناءً على تقرير فني يستند إلى ما قدمه اللاعب خلال 28 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم، أشارت فيه الأرقام لتميزه في دقة التمرير بنسبة 89% وقطع الكرة 28 مرة وكسب الالتحامات في 26 مناسبة والتمرير 1078 بشكل صحيح.
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