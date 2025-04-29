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الشارقة يجدد عقد مارو كاتنيك

الشارقة يجدد عقد مارو كاتنيك

2025-04-29 03:03:15
(MENAFN- Al-Bayan) جدد نادي الشارقة عقد مدافعه مارو كاتنيك ((20 عاماً)) موسماً إضافياً، بناءً على تقرير فني يستند إلى ما قدمه اللاعب خلال 28 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم، أشارت فيه الأرقام لتميزه في دقة التمرير بنسبة 89% وقطع الكرة 28 مرة وكسب الالتحامات في 26 مناسبة والتمرير 1078 بشكل صحيح.

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