هل الموز يقي من النقرس؟.. إليك فوائده الصحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد الموز من الفواكه الصيفية الشائعة، ويتميز بفوائده الصحية العديدة، لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والألياف.



الموز والنقرس

أظهرت الدراسات أن ارتفاع حمض اليوريك في الدم هو السبب الرئيسي للإصابة بالنقرس. ويتميز الموز باحتوائه على نسبة منخفضة من البيورين، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمساعدة في تقليل حمض اليوريك في الجسم، وبالتالي تقليل خطر نوبات النقرس.



فوائد صحية أخرى للموز

تنظيم ضغط الدم: لاحتوائه على البوتاسيوم، يساهم في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم.

تحسين الهضم: غني بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

تحسين المزاج: يحتوي على التريبتوفان الذي يُحوَّل إلى السيروتونين، مما يعزز الشعور بالسعادة ويخفف أعراض الاكتئاب.

تعزيز صحة القلب: الألياف والبوتاسيوم في الموز يسهمان في تقليل الكوليسترول ودعم صحة القلب.

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